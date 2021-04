Torino-Juventus 2-2, gol e highlights: Ronaldo nel finale salva la Signora in crisi

03 aprile 2021 a

La Juventus non va e ha rischiato di perdere il derby, salvata nel finale da Cr7. Altro mezzo passo falso della Vecchia Signora dopo il clamoroso scivolone con il Benevento. La squadra di Pirlo pareggia 2-2 il derby con il Torino con i gol di Chiesa e Ronaldo che rispondono alla doppietta di Sanabria.

I bianconeri si portano a 56 punti al quarto posto insieme al Napoli e dietro all’Atalanta e alle due milanesi, mentre il Torino di Nicola sale a 24 a +2 sul Cagliari terzultimo. Per l’occasione Pirlo, oltre allo squalificato Buffon, e a Demiral e Bonucci, positivi al Covid, ha rinunciato anche a Dybala, McKennie e Arthur, esclusi per motivi disciplinari e rilancitoa Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni in difesa e Chiellini accanto a De Ligt con Danilo a centrocampo con Bentancur. Sul fronte opposto Nicola ha perso per infortunio Lyanco e inserito Buongiorno in difesa. Mentre in mediana Verdi è preferito a Gojak.

JUVENTUS 2-2, IL TABELLINO (gara valida per la 29/a giornata di Serie A).

JUVENTUS 2-2 Reti: pt 13’ Chiesa (J), 27’ Sanabria (T); st 1’ Sanabria (T), 36’ Ronaldo (J). TORINO: Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon (21’ st Lukic), Ansaldi; Verdi (42’ st Baselli); Belotti (27’ st Zaza), Sanabria. A disp. Ujkani, Milinkovic-Savic, Gojak, Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Ferigra, Linetty. All. Nicola.

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (42’ st Rabiot); Kulusevski (26’ st Bernardeschi), Danilo (26’ st Ramsey), Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Israel, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Felix Correia, De Marino. All. Pirlo. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Note: ammoniti Ansaldi, Rincon, Sanabria, Mandragora (T), Cuadrado, Bernardeschi (J).

GUARDA QUI I GOL DEL DERBY FRA TORINO E JUVENTUS FINITO 2-2

