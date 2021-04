Giro delle Fiandre 2021: percorso, favoriti e dove vederlo in tv

03 aprile 2021 a

I cacciatori di classiche specialisti di muri e pavè saranno i protagonisti dell'edizione numero 105 del Giro delle Fiandre, una delle classiche monumento tra le più attese del calendario di ciclismo. Torna a disputarsi nella sua tradizionale data di inizio aprile dopo che lo scorso anno, causa Covid, traslocò a ottobre (come invece dovrà fare in questa stagione la Parigi-Roubaix).

Il Giro delle Fiandre parte da Anversa e arriva a Oudenaarde dopo 263,7 chilometri di fatica e sudore. Infatti sono 19 i muri da percorrere con 17 tratti di pavè, su un tracciato che non vedrà la presenza del pubblico per l’emergenza sanitaria ancora in corso: tra questi, i mitici Koppenberg e Paterberg, da affrontare due volte. I favoriti della vigilia sono il campione uscente, l’olandese Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix), il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), fresco della affermazione alla Gand-Wevelgem e secondo nel 2020 che vuole aggiungere la corsa del suo Paese al suo palmares di monumento (ha vinto la Sanremo nel 2020) e il francese e iridato in carica Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), stoppato lo scorso anno da un incidente con una moto proprio mentre stava per duellare con i due sopra menzionati per il successo. Impossibile non menzionare l’ex pluri campione del mondo, lo slovacco Peter Sagan, primo nel 2016, l’altro belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), trionfatore all’ultima Milano-Sanremo, e il suo compagno di squadra, il danese Mads Pedersen. Tra gli azzurri da tenere d'occhio Matteo Trentin (Uae) e Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious).

In tv, diretta integrale sulla Rai: gli appassionati potranno così gustarsi l'evento senza perdere nemmeno un metro di gara. Il collegamento, domenica 4 aprile, comincerà alle 9.50 con diretta su Raisport+HD e andrà avanti fino alla conclusione, con il passaggio su Rai2 alle 15.30 e il racconto di Francesco Pancani e Beppe Conti, che impreziosirà la telecronaca con i suoi aneddoti storici. Sempre su Raisport+HD, ma dalle 17.30, spazio anche al Giro delle Fiandre femminile - novità nel calendario internazionale - con il commento di Stefano Rizzato e Alessandro Ballan.

