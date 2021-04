Torino-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Ecco le ultime scelte

03 aprile 2021 a

a

a

E' il giorno del derby. Oggi, sabato 3 aprile, si gioca Torino-Juventus. Il match sarà trasmesso in diretta da Dazn e sarà disponibile anche sul canale satellitare Dazn1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-Dazn. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno assistere al derby sull'app presente sul decoder Sky Q. Fischio d'inizio della sfida alle ore 18.

Pesce d'aprile, i migliori 2021: Letta annuncia Schwarzenegger, Juve presa in giro a Firenze e Volkswagen cambia nome



Le probabili formazioni di Torino-Juve

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola. A disposizione: Ujkani, V. Milinkovic-Savic, Rodriguez, Nkoulou, Vojvoda, Linetty, Baselli, Verdi, Gojak, Zaza, Bonazzoli. Indisponibili: Singo, Lyanco.

JUVENTUS: (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo S., Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo. A disposizione: Pinsoglio, Israel, Frabotta, Dragusin, Di Pardo, Rabiot, Fagioli, Bernardeschi, Ramsey, Felix Correia. Indisponibili: Demiral, Bonucci, Arthur, McKennie, Dybala. Squalificati: Buffon.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Melli e Alassio IV uomo: Sacchi Var: Mazzoleni Avar: Paganessi.

Fascia di capitano gettata a terra da Cr7 all'asta per 64 mila euro: andranno a un bambino malato

Si tratta di una partita da riscatto. L'una ko con la Samp, l'altra in casa con il Benevento: il 78° Derby della Mole tra Torino e Juventus, match clou della 29ª giornata di Serie A, è una sfida da dentro o fuori tanto per Nicola, a caccia di punti salvezza (è quart'ultimo con una lunghezza di margine sul Cagliari), quanto per Pirlo, coinvolto nella bagarre per un posto in Champions e alle prese con le positività al Coronavirus di Bonucci e Demiral e con l'esclusione a tempo indeterminato di Arthur, Dybala e McKennie. E' stato lo stesso tecnico della Juventus Andrea Pirlo a comunicare la scelta (una punizione) di lasciare fuori i tre dopo che i carabinieri sono intervenuti a una festa a casa del giocatore statunitense dove erano presenti diverse persone. Il fatto è successo mercoledì sera. Nell’elenco èdei convocati presente Wojciech Szczesny, in dubbio per il focolaio di coronavirus scoppiato mentre era in ritiro con la nazionale polacca.

Juventus, Pirlo punisce McKennie, Dybala e Arthur per la festa. Il vicino: "Tante ragazze e niente mascherine"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.