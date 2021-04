Juventus, festa in villa McKennie con Dybala e Arthur interrotta dai carabinieri: fioccano multe

01 aprile 2021 a

Una festa in villa interrotta ieri sera, mercoledì 31 marzo 2021, dai carabinieri, nella collina torinese. A fare notizia, è il nome del padrone di casa e dei suoi invitati. La villa, infatti, è l’abitazione del centrocampista della Juventus Weston McKennie. Insieme a lui, in casa, i compagni di squadra bianconeri Paulo Dybala e Arthur, con fidanzate e amici. In tutto una decina di persone. I carabinieri, arrivati sul posto probabilmente allertati dai vicini, hanno trovato una cena in corso. Nessuna resistenza da parte delle persone coinvolte, anzi massima collaborazione. I presenti sono stati sanzionati per violazione delle norme anti Covid. Nessuno di loro rischia una denuncia.

La notizia è stata riportata da La Stampa. La fonte ha fornito altri dettagli sulla vicenda. Tra gli invitati, circa venti persone, c'erano appunto altri due calciatori bianconeri Paulo Dybala e Arthur Melo. I militati, probabilmente sono stati allertati dai vicini e ci hanno messo circa un’ora per farsi aprire, perché tra difficoltà con la lingua e timori, i calciatori hanno aperto solo dopo parecchio tempo poi mostrando collaborazione come riferito.

A proposito di Covid che dalla scorsa stagione ha colpito duramente i giocatori della Juventus, è di oggi la notizia ufficiale che Merih Demiral, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in data 26 marzo, è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il J|Hotel. Lo ha reso noto la Juventus con una nota sul proprio sito.

La Juventus ieri era tornata nuovamente in campo alla Continassa per una nuova giornata di lavoro, la seconda della settimana. Nel mirino della squadra di Andrea Pirlo c’è la stracittadina contro la formazione granata, in programma alle ore 18.00 di sabato 3 aprile allo Stadio Olimpico ’Grande Torino'.

