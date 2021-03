Under 21, Italia-Slovenia 4-0. Gol e highlights. A segno Maggiore, Raspadori e doppietta di Cutrone | Video

30 marzo 2021 a

Gli azzurrini battono per 4-0 la Slovenia e passano ai quarti di finale dell'Europeo di categoria. L'Under 21 vince e convince nella partita che si è giocata nella serata di martedì 30 marzo. a Nazionale di Nicolato ha giocato una grande partita superando in maniera facile la Slovenia padrona di casa e staccando il pass per i quarti di finale dell’Europeo. Gara chiusa nel primo tempo grazie alle reti di Maggiore, Raspadori e Cutrone su rigore. Al 45’ lo stesso Cutrone fallisce un altro calcio di rigore ma a inizio ripresa chiude i giochi con un gol da fuori area. L’Italia chiude al secondo posto nel gruppo B e affronterà la vincente del gruppo D in cui Portogallo, Croazia e Svizzera si giocano il primato. Prestazione in parte rovinata per il rosso arrivato nel finale, per doppio giallo, a Marchizza.

L'Italia ha sbloccato il risultato dopo 10 minuti. Dopo aver subito l'iniziativa della Slovenia nei primi minuti, l'Italia si è portata in avanti. Azione insistita con Cutrone, la sua conclusione viene respinta da Vekic, la palla arriva a Maggiore che incrocia dall'interno dell'area e mette la palla nell'angolo basso alla sinistra del portiere sloveno. Nove minuti dopo scatto in profondità di Raspadori nasce il raddoppio degli azzurrini. L'attaccante del Sassuolo riceve palla alle spalle della linea difensiva della Slovenia e si ritrova a tu per tu con Vekic che viene battuto sul primo palo. Italia sul velluto: calcio di rigore in favore degli Azzurrini per fallo su Frattesi. Calcia Cutrone contro Vekic: 3-0 Italia. Gran primo tempo degli Azzurrini.

Al 50' quarto gol dell'Italia: gran gol di Cutrone. L'Italia batte rapidamente un calcio di punizione, palla a Cutrone che si gira e lascia partire una conclusione di destro che termina all'incrocio dei pali. Dunque il cammino degli azzurrini all'Europeo continuerà.

