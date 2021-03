Golf, Alps Tour: in Puglia vince Margolis. Manassero ancora secondo

Ma l'atleta veneto è ora al comando dell'ordine di merito del terzo circuito europeo

A Vernole (Lecce) l’amateur francese Paul Margolis con un totale di 201 (67 68 66, -12) colpi ha vinto in volata il MIRA Live the Soul Open (Alps Tour). Secondo posto consecutivo per Matteo Manassero che con 202 (68 65 69 -11), sempre all’Acaya GC (par 71), s’è piazzato alle spalle del transalpino e davanti all’amateur piemontese Gregorio De Leo, 3/o con 205 (66 72 67, -8), che ha chiuso così un periodo d’oro nel circolo del Salento cominciato con la vittoria agli Internazionali d’Italia Maschili. Con questo risultato però Manassero con un totale di 8.088.75 punti è il nuovo leader dell’ordine di merito del terzo circuito europeo maschile.

E ora l’attesa è tutta per Caterina Don, Benedetta Moresco, Alessia Nobilio, Emilie Alba Paltrinieri e Anna Zanusso, promesse del golf tricolore che, dal 31 marzo al 3 aprile, in Georgia (Usa), saranno tra le protagoniste della seconda edizione dell’Augusta National Women’s Amateur. Solo gli Stati Uniti potranno vantare più atlete in campo rispetto all’Italia.

Manassero ha chiuso il primo giro al 13/o posto salvo poi, nel secondo, firmare il miglior score (66, -5) di giornata (insieme ad Enrico Di Nitto) che gli è valso la leadership solitaria del torneo proprio come accaduto giovedì scorso nel MIRA Golf Experience Acaya Open. Dunque ha cominciato il terzo round alla grande con due birdie nelle prime tre buche (4 quelli realizzati nelle prime 9 con un bogey) salvo arrestare la sua marcia con due bogey consecutivi alla 14 e alla 15 prima di un birdie alla 16 e di un altro bogey alla 17. E alla 18 (la 54/a e ultima buca della competizione, par 4), lì dove nel primo come nel secondo giro aveva realizzato un birdie, il 27enne di Negrar (Verona) non è andato oltre il par. Ancora una volta per un colpo il golfista veneto ha visto svanire la vittoria. Ma grazie alla costanza mostrata nelle prime due gare del 2021 Manassero è ora al primo posto della money list e a Vernole ha incassato anche un assegno di 5.075 euro come prima moneta (per gli amateur non è prevista una gratificazione economica) a fronte di un montepremi complessivo di 35.000.

