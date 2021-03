Fermana-Perugia 1-1, Elia gol poi l'espulsione di Vano fa svanire il sogno primo posto

30 marzo 2021 a

A Fermo il Perugia probabilmente vede svanire le residue chance di agganciare il primo posto del girone B della Serie C e la conseguente promozione diretta. Dopo l'1-1 con la Fermana infatti, a cinque giornate dalla fine, il Padova è lontano 6 punti senza dimenticare pure il Sudtirol. Una partita, il recupero della sfida rinviata il 13 febbraio causa neve, che il Perugia approccia al meglio e gioca bene per mezz'ora segnando un gol e colpendo due pali. Poi la follia di Vano, gomitata a un avversario, e l'inferiorità numerica che taglia le gambe ai grifoni costretti a subire il pareggio.

Primo tempo ricco di episodi, tutti decisivi. Il Perugia passa in vantaggio al 18': bella apertura sulla sinistra di Moscati, cross di prima intenzione di Di Noia e sul secondo palo arriva la deviazione vincente di Elia (0-1). La difesa biancorossa soffre la vivacità di Boateng, velocissimo, e proprio l'attaccante della Fermana salta tutti al 26' - compreso Minelli - ma non trova la porta. Poi sale in cattedra Falzerano che, a cavallo della mezz'ora, colpisce due volte il palo: prima con un tiro a giro da fuori area, poi un piatto destro a rimorchio di un'azione sull'asse Vano-Murano in cui Ginestra si supera. Al 33' il patatrac: Vano, entrato al posto di Elia che lamentava un fastidio muscolare, sbraccia a centrocampo con Iotti liberandosene con una gomitata proprio sotto gli occhi dell'arbitro che gli sventola il cartellino rosso. Perugia in dieci.

Nella ripresa il Perugia soffre in dieci la buona qualità della Fermana che più volte va vicino al gol sino al guizzo di Boateng al 56' che sbuca tra Monaco e Di Noia infilzando così Minelli (1-1). Le squadre cercano la vittoria a tutti i costi, Caserta mette dentro tutte le punte, la Fermana sfiora il raddoppio con Urbinati (79') e Cais (88'), il Perugia ha un guizzo con Melchiorri ma la palla per Falzerano, solo in area, è troppo corta (82').

