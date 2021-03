U21, Italia-Slovenia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Gli azzurri costretti a vincere per l'Europeo

30 marzo 2021 a

Dentro o fuori. L'Italia U21 di Paolo Nicolato si gioca il passaggio ai quarti di finale dell'Europeo di categoria stasera alle ore 21 a Maribor contro la Slovenia. Serve soltanto la vittoria, ma c'è anche una possibilità nel caso in cui gli azzurrini non riuscissero a prendersi i tre punti legata al mancata vittoria della Repubblica Ceca.

Gli azzurrini fin qui hanno collezionato due pareggi e occupano il terzo posto nel Gruppo C. Dopo l'1-1 contro la Repubblica Ceca all'esordio e arrivato lo 0-0 contro i campioni in carica della Spagna. L'Italia vincendo strapperebbe il pass per i quarti di finale, ma nel caso in cui ciò non avvenisse andrebbe avanti nella competizione anche se la Spagna battesse la Repubblica ceca (anche loro a quota 2 in classifica) nell'altra sfida del girone o se entrambe le partite finissero in parità, ma a quel punto l'Italia dovrebbe fare due o più reti rispetto ai cechi, in vantaggio in fatto di gol. Se tutto finisse in parità la classifica disciplinare vedrebbe l'Italia eliminata. Il ct Nicolato ha però messo da parte l'idea di fare calcoli; "Bisogna essere concentrati solo sulla nostra partita", ha chiarito il ct. "Dobbiamo fare del nostro meglio e aiutare chi ci sta vicino, facendo le cose che finora abbiamo fatto bene. Tutto il resto ci può disturbare. Alla fine della partita tireremo le somme" ha spiegato il tecnico.

La sfida tra le U21 di Italia e Slovenia è i programma alle ore 21 allo stadio Ljudski vrt e sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Rai2 (collegamento dalle ore 20,50) Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play. Le probabili formazioni: SLOVENIA (4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolamanic; Matko, Zaletel, Gnezda Cerin, Prelec; Elsnik, Medved. (A disposizione: Leban, Turk, Gorenc, Stojinovic, Petrovic, Ploj, Svetlin, Rogelj, Horvat, Ogrinec, Celar, Kolobaric). All. Acimovic. ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Colombo. (A disposizione: Plizzari, Cerofolini, Bellanova, Frabotta, Ranieri, Pirola, Raspadori). All. Nicolato. ARBITRO: Frankowski (Polonia).

