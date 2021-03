Tennis, Atp Miami: Marin Cilic batte Lorenzo Musetti 2-0 e viene eliminato

29 marzo 2021 a

Tennis, finisce l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp di Miami. Il giovane tennista azzurro ha perso 2-0 contro Marin Cilic (6-3 e 6-4 nei due set), lasciando così la competizione nel turno che gli avrebbe garantito l'approdo agli ottavi di finale. L’azzurro, numero 94 del mondo, è stato sconfitto dal tennista croato, numero 45 del ranking Atp, in un’ora e un quarto di gioco.

Musetti era arrivato a questo terzo turno dopo aver vinto il francese Benoit Paire, numero 33 del ranking Atp e 23 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora di gioco. Intanto Jannik Sinner non si ferma e si regala Emil Ruusuvuori agli ottavi di finale a Miami. Nel primo Masters 1000 stagionale l’azzurro punta ai quarti con i favori del pronostico secondo gli esperti di Stanleybet.it. Il passaggio del turno dell’altoatesino è offerto a 1,40. Il finlandese è costretto a ribaltare le quote dei bookmaker nonostante si sia aggiudicato il primo e unico precedente con Sinner a gennaio 2020. Ruusuvuori, capace di superare al secondo turno il numero 3 del seeding Alexander Zverev, si gioca infatti a 2,80.

Per la vittoria finale del torneo ci sono sempre i due russi, Daniil Medvedev (2,40) e Andrey Rublev (4,30). Il primo titolo "mille" di Sinner paga 15 volte la posta giocata. Meno fiducia agli altri due azzurri rimasti in gara: Lorenzo Musetti, dato a 50,00, e Lorenzo Sonego a 80,00.

