Nicolò Zaniolo, Chiara Nasti provoca su Instagram. E lui si scioglie: "Amore mio"

29 marzo 2021 a

a

a

Per Nicolò Zaniolo è iniziato il conto alla rovescia per il rientro in campo. Massimo un mese e la promessa della Roma e della Nazionale dovrebbe mettersi definitivamente alle spalle il brutto infortunio al ginocchio che ha rimediato a settembre con la maglia azzurra. Lui sta rendendo partecipi i suoi fans del grande lavoro a livello fisico che sta facendo per ultimare il recupero con dure sessioni in palestra e di pesi. Tuttavia il talento continua a far parlare per ciò che avviane al di là del mondo del pallone per le sue avventure sentimentali.

A "distrarlo" ci pensa la sua nuova fidanzata. L'influencer napoletana Chiara Nasti per la quale Zaniolo sembra proprio aver perso la testa. I due stanno diventando, giorno dopo giorno, sempre più una coppia social. Nelle scorse ore la bella Chiara ha postato una provocante foto su Instagram con un cortissimo vestito azzurro chiaro che mette in risalto il suo gran fisico. Zaniolo si è sciolto scrivendo un commento romantico: "Amore mio", con un eloquente cuoricino a corredo. Ma non tutti i tosi sembrano aver gradito. Sotto diversi supporter giallorossi lo criticano temendo un calo d'attenzione verso il rientro. "Nico attento lascia un pò di energia pure per il campo", "Ormai è sfasciato non tornerà più quello di prima", "Segui la nazionale, non i social! Non andrai mai all’europeo con questi atteggiamenti", sono alcuni dei commenti. E c'è pure qualcuno che gli ricorda che la sua ex, Sara Scaperrotta, presto darà alla luce il loro bambino: "Divertiti quanto vuoi ma la realtà è un’altra, che tra qualche mese sei padre e del tuo primo figlio e della donna che lo porta in grembo non te ne importa niente".

Lui lascia correre e sul suo profilo continua a postare foto e video del lavoro di preparazione per tornare in campo mettendo in mostra un fisico da palestra. "Devi corre, mica je devi menà". Scherza un tifoso pregustando il suo ritorno in campo.

Video su questo argomento L'ex fidanzata di Nicolò Zaniolo prepara i vestitini per il bimbo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.