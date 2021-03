Manuel Locatelli e primo gol in azzurro. "Senza parole". I complimenti del Faraone El Shaarawy

29 marzo 2021 a

"Senza parole". E' stata questa la reazione di Manuel Locatelli dopo il gol del 2-0 nella gara contro la Bulgaria che l'Italia di mister Roberto Mancini ha disputato nella serata di domenica 27 marzo in trasferta. Il gol del centrocampista del Sassuolo, cresciuto nel Milan, ha messo in ghiaccio i tre punti per gli azzurri che hanno iniziato al meglio la marcia verso il mondiale vincendo prima con l'Irlanda del Nord poi con la Bulgaria.

Finita la partita il centrocampista azzurro ha postato la foto dell'esultanza dopo la rete su Instagram con il commento "Senza parole". Tanti i colleghi calciatori che hanno messo il like. "Girella zio top", ha commentato Stephan El Shaarawy. Il centrocampista nero verde ha subito risposto: "Zio top zio". Tanti i colleghi che si sono complimentati: Gianmarco Ferrari, Andrea Ghion, Filippo Galli, Davide Calabria, Lorenzo Pellegrini, Federico Bonazzoli. Tanti tifosi della Juve hanno commentato chiedendo al gioiello del Sassuolo e della nazionale di accettare le proposte dei bianconeri. "Vieni alla Juve ci servi come il pane". Tanti anche i tifosi del Milan che gli chiedono di tornare in rossonero.

"Ho i brividi ancora adesso, è un emozione indescrivibile. Gioco a calcio per l'emozione, queste sono le soddisfazioni enormi che mi porto dentro. E' un'emozione grandissima", ha detto il centrocampista ai microfoni di Rai Sport dopo la gara. "E' un aspetto in cui devo migliorare tanto. Un centrocampista che fa gol è importante per la squadra. I complimenti fanno piacere ma in questo mondo è un attimo prendere complimenti e critiche. Dobbiamo mantenere equilibrio". Poi ha analizzato la gara con la Bulgaria: "Sinceramente io ho visto più complicata questa perché in panchina non hai le percezioni che invece hai in campo. Non sono mai facili le partite perché tutti danno tutto contro lì'Italia noi dobbiamo essere bravi a vincere".

