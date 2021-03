MotoGp, vince Vinales: in Qatar un Gp da applausi. Bagnaia terzo, Rossi dodicesimo

28 marzo 2021 a

Non solo Formula 1. Domenica 28 marzo è stata caratterizzata anche dei campionati di motociclismo e come sempre non sono mancate le emozioni nel circuito del Qatar.

Nella MotoGp è stato Maverick Viñales protagonista di una gara da applausi. Alla guida della sua Yamaha ha conquistato il primo posto davanti alle Ducati di JohannZarco e Francesco Bagnaia, bravi a bruciare nello sprint Joan Mir in sella alla Suzuki. Enea Bastiani, decimo, mentre Valentino Rossi ha chiuso al dodicesimo posto. Non sono mancate le emozioni durante tutta la gara, molto combattuta. Ma Viñales nel momento decisivo è stato protagonista di uno spunto irresistibile ed ha messo in fila tutti gli avversari. Il podio: 1. Vinales (Spa – Yamaha) – 42’28”663; 2. Zarco (Fra – Ducati) – 1”092; 3. Bagnaia (Ita – Ducati) – 1”129.

Nella Moto2 a vincere è stato Sam Lowes che dopo una gara praticamente perfetta è arrivato davanti a Remy Gardner. Sul terzo gradino del podio, invece, Fabio Di Giannantonio che in sella alla Kalex del team Gresini, nell'ultimo giro è riuscito a centrare un risultato da dedicare alla memoria di Fausto che lo aveva voluto nella squadra che ha fondato. Il quarto è posto è andato a Marco Bezzecchi. Per Lowes è stata una splendida gara. Ha sofferto in partenza, ma poi si è imposto ed ha controllato con grande attenzione. Probabilmente sarà lui l'uomo da battere nella corsa al mondiale di quest'anno. 1 Lowes (Gbr – Kalex) - 40’03”123; 2 Gardner (Aus – Kalex) – 2”260; 3 Di Giannantonio (Ita – Kalex) – 5”228.

Nella Moto3 a tagliare la linea del traguardo per primo è stato Jaume Masia. Lo spagnolo in sella alla Ktm del team Ajo ha preceduto il compagno debuttante, Pedro Acosta che ha lascia tutti meravigliati positivamente per la sua splendida gara. Terzo il sudafricano Darryn Binder con la Honda Petronas. Questo il podio: 1. Masia (Spa-Ktm) 38’29”620; 2. Acosta (Spa-Ktm) a 0.042; 3. D. Binder (Saf-Honda) a 0.094.

