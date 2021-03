Motogp, oggi si parte dal Qatar. Orari e diretta tv. In pole c'è Bagnaia

28 marzo 2021 a

Alle 19 di domenica 28 marzo è in programma il primo Gran Premio dell'anno della MotoGp in Qatar. Grande inizio per l'Italia che ha conquistato la pole position con Francesco "Pecco" Bagnaia. La prima volta per il pilota azzurro che ha stabilito anche il nuovo record della pista girando a 1:52.772 staccando Fabio Quartari di 3 decimi scarsi. Gran parte del merito deve andare alla Ducati Desmosedici che, grazie alla potenza del motore, sul rettilineo fa il vuoto. Tuttavia il pilota sembra aver messo a frutto immediatamente l'intesa con il nuovo team. Dietro all'azzurro tre Yamaha: Quartararo, Vinales e Rossi.

"Thanks for the tow my Padawan"



Valentino Rossi Pecco Bagnaia#QatarGP pic.twitter.com/97l1odzbmi — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) March 27, 2021

Anche il "Dottore" - all'esordio con la squadra Petronas - sembra essere partito subito con il piglio giusto. Solo settimo Franco Morbibelli. Intervistato da Sandro Donato Grosso, il team manager Honda ha fatto il punto su Marc Marquez, assente nelle prime due gare in Qatar: "I medici hanno spiegato che fosse meglio aspettare, noi dobbiamo rispettare le loro indicazioni. A inizio aprile è prevista una nuova visita di controllo. Vedere Marc a Portimao? Speriamo". Insomma anche pr la seconda gara in Qatar con ogni probabilità il pilota spagnolo resterà fuori dai giochi e duqnue spazio agli altri protagonisti.

One minute's silence in memory of Fausto Gresini



Thank you for everything you gave to this sport, Fausto. It will never be forgotten #CiaoFausto ❤️ pic.twitter.com/ZWZabxcLAN — MotoGP™ (@MotoGP) March 28, 2021

Impossibile non pensare a Fausto Gresini, scomparso il 23 febbraio dopo due mesi di lotta contro il Covid-19. Tributo particolare da parte del pilota dell'Aprilia, Lorenzo Savadori, che ha portato in pista un casco che rappresenta la replica di quello che indossava proprio Fausto. Dopo il warm up il minuto di silenzio per ricordarlo. in diretta tv sempre su Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Dazn, SkyGo e Now. Tv8 invece trasmetterà tutte le gare in differita a partire dalle 21.00 (ore 21.00 gara Moto3, ore 22.15 gara Moto2 e ore 23.30 gara MotoGP).

