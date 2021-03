Formula 1, Gp del Bahrain 2021. Orario e dove vedere la gara. Verstappen in pole

28 marzo 2021 a

Riparte la Formula 1. Appuntamento alle 17 di domenica 28 marzo con il primo appuntamento stagionale che andrà in scena in notturna sul circuito del Sakhir. Dunque riparte la caccia all'assoluto protagonista Lewis Hamilton e alla sua Mercedes. Tuttavia già nelle qualifiche del week end sembra che la Red Bull è intenzionata a scalfire il predominio della casa tedesca con Max Verstappen, mentre la Ferrari spera di mettere in mostra già da questo esordio stagionale segnali di miglioramento, magari conquistando un piazzamento.

Jump onboard with @Max33Verstappen for the scorching lap that put him on pole for Sunday's race in Bahrain #BahrainGP #F1 @pirellisport pic.twitter.com/tuM1M4iBxB — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

La pole è stata conquistata da Verstappen che è riuscito a girare in 1’28″997. Quarta pole-position in carriera per lui e l’intenzione è quella di replicare anche in corsa avendo a disposizione una monoposto estremamente equilibrata che lui sa sfruttare al meglio. Ha preceduto le due Merdeces di Hamilton (+0″388) e Bottas (+0″589) e la Ferrari di Leclerc (+0″681). Non si annuncia una gara semplice per le due Mercedes. Molto dipenderà dalla partenza di Verstappen. Se riuscirà a passare davanti alla prima curva per poi impostare il ritmo della gara sarebbe un gran problema per gli inseguitori. Mercedes comprese. Dunque lo scatto iniziale sarà uno dei momento decisivi della gara. La Ferrari è rincuorata dalla prestazione nelle qualifiche di Charles Leclerc che ha compiuto una piccola impresa conquistando il quarto crono a circa un decimo da Bottas. Il podio appare in ogni caso un miraggio, anche se proverà a sfruttare tutte le occasioni. Situazione un po’ più difficile per Carlos Sainz che partirà dalla quarta fila e potrebbe rimanere imbottigliato nel gruppone.

Come vedere il Gran Premio in tv? La copertura sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Per quanto concerne TV8, la programmazione in chiaro vedrà la trasmissione della gara in differita alle 18 di domenica 28 marzo.

