Bulgaria-Italia, probabili formazioni e dove vederla in tv. Belotti per Immobile, Mancini si affida al Gallo

Torna in campo l'Italia dopo la vittoria di giovedì 25 marzo contro l'Irlanda del Nord al debutto nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar nel 2022. La Nazionale di Roberto Mancini è pronta ad affrontare la prima trasferta. A Sofia, contro la Bulgaria, gli azzurri cercano un successo per mantenere la vetta della classifica e prendere ulteriore slancio, oltre che provare a imporsi per la prima volta nella nostra storia sul campo degli avversari di giornata, battuti all'esordio dalla Svizzera.

L'Italia infatti non ha mai vinto in Bulgaria. "Lo faremo stavolta", ha dichiarato il ct alla vigilia. Squadre in campo alle 20.45 al Vasil Levski National Stadium di Sofia. Con il successo contro l'Irlanda del Nord, l'Italia di Mancini ha portato a 23 i risultati utili consecutivi (18 vittorie e 5 pareggi), con l'ultimo ko che risale ormai al 10 settembre 2018, in Nations League contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. L’Italia è imbattuta in 17 delle 19 sfide contro la Bulgaria in tutte le competizioni (10 successi e 7 pareggi), incluse le otto più recenti (5 vittorie e 3 pareggi), parziale in cui gli azzurri hanno segnato il doppio delle reti bulgare (12-6). Per quanto concerne la formazione iniziale, Mancini ha preannunciato qualche cambiamento rispetto all'ultima partita: in difesa, spazio ad Acerbi al posto di Chiellini, in mezzo al campo si rivede l'interista Barella, con le conferme di Locatelli e Verratti, mentre sarà Belotti (a bersaglio già 9 volte nei match esterni con l'Italia) a guidare un tridente offensivo completato da Chiesa e Insigne. Immobile in panchina.

Queste le probabili formazioni. Bulgaria: P. Iliev; Antov, Bozhikov, P. Hristov; Cicinho, Kostadinov, Malinov, Tsvetanov; Chochev, Despodov; Galabinov. Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini. Fischio d'inizio dalle 20,45 con diretta in tv su Rai1.

