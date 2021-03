Musetti show a Miami, domina il francese Paire e vola al terzo turno

27 marzo 2021 a

Lorenzo Musetti avanza a Miami. Il giovane tennista azzurro infatti ha vinto il match di secondo turno al Master 1000 (il primo della sua carriera) in Florida battendo in due set il francese Benoit Paire. Ora approda così al terzo turno, dopo aver superato il debutto contro lo statunitense Mmoh, sempre in due set. Il duplice 6-3 con il quale Musetti ha battuto Paire, fotografa alla perfezione l'incontro, con Lorenzo che dopo il break subito in apertura del primo parziale, ha immediatamente reagito, regolando il francese con i suoi colpi sempre imprevedibili. Non per niente pure Jannik Sinner ha detto di lui: "Ha più talento di me".

E i tanti appassionati di tennis in Italia non vedono l'ora che le due giovani speranze della racchetta azzurra si affrontino nei tornei dello Slam. Ingresso in gara direttamente al secondo anche per Fabio Fognini, numero 17 del ranking e 10 del seeding, che nella tarda serata italiana di sabato 27 marzo deve vedersela con lo statunitense figlio d’arte Sebastian Korda, numero 87 Atp. Ha già staccato il pass per il terzo turno Jannik Sinner. Il 19enne di Sesto Pusteria, nimero 31 del ranking e 21esima testa di serie, venerdì ha liquidato 6-2, 6-2, in appena 62 minuti di partita, il francese Hugo Gaston. Sinner che domenica 28 marzo affronterà il russo Khachanov, cliente di certo non comodissimo.

Per vincere l'altoatesino dovrà sfoderare il suo miglior tennis. Da segnalare anche la qualificazione al terzo turno pure di Lorenzo Sonego, che ha superato in due set, 6-4 7-5, lo statunitense Fratangelo. Per ora un unico eliminato tra gli italiani impegnati nel torneo sul cemento di Miami. Non ce l’ha fatta al primo turno Thomas Fabbiano che, partito dalle qualificazioni, è stato battuto dallo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-1, 3-6.

