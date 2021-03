Spagna-Italia, probabili formazioni e dove vederla in tv: Nicolato punta su Scamacca e Cutrone

27 marzo 2021 a

In campo Spagna e Italia per la fase finale dell'Europeo Under 21. Sono le due nazionali che hanno vinto più volte l'Europeo, 5 a testa. Ecco perché vogliono provare a esserci tutte e due nella fase a eliminazione diretta in programma dal 31 maggio al 6 giugno. Si qualificano solo le prime due di ogni girone. Dopo l'1-1 contro la Repubblica Ceca, la sensazione è che gli azzurrini di Nicolato si giochino il loro futuro contro l'attuale regina del calcio giovanile. La sfida contro Villar, Brahim Diaz e compagni sarà dunque un test molto importante, forse decisivo.

Per Nicolato è "vietato perdere". Sabato 27 marzo allo Stadion Ljudski vrt di Maribor, in Sloveniasi gioca dunque la seconda gara del girone B. All'esordio gli iberici hanno battuto 3-0 la Slovenia, noi ci siamo appunto fermati all'1-1 contro la Repubblica Ceca. L'ultimo successo continentale azzurro è datato 1996, quando la squadra di Cesare Maldini, con stelle come Buffon, Cannavaro, Nesta e Totti, ha battuto in finale proprio la Spagna ai rigori. Poi poche soddisfazioni, ma per gli azzurrini è tempo di rivincita. Tante però le assenze, a partire da quella di Tonali, squalificato per tre giornate. Out anche Marchizza e Gabbia, puniti con un turno di stop. Fischio d'inizio alle 21. Queste le probabili formazioni. Spagna: Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Puado, Cucurella; Ruiz. Ct: De la Fuente. A disposizione: Dominguez, Martinez, Mingueza, Pedrosa, Pozo, Puig, Beltran, Moncayola, Garcia, Barrenetxea, Yeremi, Gomez. Italia: Carnesecchi; Del Prato, Pirola, Lovato; Bellanova, Frattesi, Pobega, Rovella, Sala; Cutrone, Scamacca. Ct: Nicolato. A disposizione: Plizzari, Cerefolini, Ranieri, Frabotta, Zappa, Maggiore, Colombo, Raspadori. Indisponibili: Ricci. Squalificati: Tonali, Marchizza, Gabbia. Il match è visibile in diretta tv su Rai1, con fischio d'inizio a partire dalle ore 21.

