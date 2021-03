Imolese-Perugia 0-1, gol di Elia: i biancorossi tengono viva la corsa al primo posto

Nicola Uras 27 marzo 2021 a

a

a

Quinta vittoria in trasferta della stagione per il Perugia che supera 1-0 l'Imolese e continua a tenere vive le speranze di agganciare il primo posto occupato dal Padova oggi a +4. Intanto, in attesa che domani si completi tutta la 33esima giornata del girone B di Serie C, i grifoni salgono al secondo posto scavalcando il Sudtirol. A Imola decisivo il gol di Elia brava a sfruttare un errore abbastanza grottesco della difesa dei padroni di casa.

Perugia, Novellino sulla volata finale: "Grifo superiore al Padova"

Nel primo tempo, nonostante l'intensità messa in campo dall'Imolese e un terreno di gioco piuttosto gibboso, è il Perugia a essere pericoloso. I biancorossi creano una manciata di occasioni, ma in quella che nasce in maniera più fortuita arriva il gol del vantaggio: Boccardi davanti alla propria area ha un controllo difettoso della palla, Elia gliela sfila e punta il portiere, lo salta e quindi accompagna la sfera sin dentro la porta per il gol del vantaggio (0-1, 40'). Lo stesso jolly biancorosso, pur se non nelle migliori condizioni atletiche, ci aveva provato in precedenza di testa (8') e con un diagonale di potenza (33'). Anche Murano aveva tentato lo squillo con un tiro al volo da fuori area (44'). L'Imolese? Nonostante la buona volontà, mai pericolosa la squadra padrona di casa a parte un timido colpo di testa di Provenzano in pieno recupero (48').

Sottil come Cosmi: l'ex allenatore del Gubbio multato per aver pronunciato 12 bestemmie

Nella ripresa l'Imolese è più arrembante grazie ai guizzi di Piovanello il cui violento diagonale trova pronto Minelli (65'). Nel Perugia il più pericoloso è ancora Elia che va vicinissimo al raddoppio subito dopo l'intervallo con una percussione il cui diagonale sul primo palo trovata reattivo Siano (51'). Il portiere dell'Imolese è poi molto bravo nell'uscita bassa su Melchiorri - entrato nel corso della ripresa - evitando il possibile raddoppio biancorosso (78'). Martedì di nuovo in campo per il recupero in casa della Fermana.

Serie C, il Grifo torna alla vittoria: 1-0 nello scontro diretto con il Sudtirol

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.