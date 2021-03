Tennis, Apt Miami. Sinner-Gaston 6-2, 6-2. Passa l'azzurro

26 marzo 2021 a

Sinner trionfa nel match valido per il secondo turno dell’Atp Miami 2021 contro il francese Gaston: 6-2, 6-2. Un match assolutamente dominato dal tennista italiano che è stato sempre padrone del campo e conferma ancora di essere una delle promesse del tennis azzurro.

Nel primo set la promessa azzurra è partita alla grande su cemento di Miami vincendo facile il primo set per 6-2. L’azzurro concede solo quattro punti sui suoi turni di battuta e domina il primo set in 26 minuti. Sinner parte subito forte nel secondo set facendo break nel turno di battuta di Gaston. Sinner martella da fondocampo e non lascia respirare l'avversario. L'azzurro è il vero padrone del campo con il francese in difficoltà. Gaston prova a rialzare la resta portando a casa il turno di battuta portandosi sul 2-1. Ma l'italiano tiene il break di vantaggio e Gaston deve cedere dunque anche nel secondo set. Partita dominata da Jannik Sinner, che addomestica Hugo Gaston in poco più di un’ora. Match sempre dalla parte dell’altoatesino, con il francese che non è mai riuscito ad impensierirlo. Dunque Jannik Sinner batte Hugo Gaston 6-2 6-2 in un’ora e due minuti. Un match senza storia con Gaston che non è riuscito mai a prendere le redini della partita.

Nella serata di oggi, c'è stato dunque l'esordio nel “Miami Open”, primo Atp Masters 1000 stagionale, per Jannik Sinner – il fortissimo talento azzurro del tennis – che ha sfidato il francese Gaston, anche lui annoverato tra le promesse del tennis mondiale. I due si sono già sfidati 15 giorni fa al secondo turno dell’Open 13 Provence. Il torneo di Miami è davvero tra i più interessanti di inizio stagione. A Marsiglia, l’azzurro Jannik Sinner aveva avuto agevolmente la meglio dell’avversario Hugo Gaston, battuto per 6-4, 6-1 in circa un’ora di gioco.

