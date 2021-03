Paulo Dybala, figuraccia social con Oriana Sabatini. Mano in mezzo alle gambe: finisce malissimo | Video

26 marzo 2021 a

Figuraccia social per Paulo Dybala. Il giocatore della Juventus, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo tiene fermo ormai da mesi, tra allenamenti, terapia e vita regolare rinchiuso in casa, fa fatica a volte a sconfiggere la noia. E così spesso e volentieri si diverte a pubblicare sui social dei siparietti con la sua fidanzata Oriana Sabatini, bellissima cantante argentina, nipote dell'ex tennista Gabriela. Stavolta però il video su TikTok, pur spopolando in termini di visualizzazioni, non ha portato una gran fama alla Joya bianconera, praticamente sempre fuori causa per infortunio in questa stagione della squadra di Pirlo.

Nell'ultima challenge, molto popolare tra i giovanissimi, Oriana e Paulo hanno cercato di portare a termine un compito molto difficile: il talento della Juve avrebbe dovuto trasportare la 24enne argentina sollevandola soltanto con un braccio tra le gambe. I risultati, come prevedibile, si sono rivelati imbarazzanti. E in queste situazioni, con l'assenza dai campi che si prolunga, i tifosi non sono certo benevoli dopo simili esibizioni su Instagram. A proposito di social, tempo fa era finita al centro del gossip la stessa Oriana, per una dichiarazione hot a una sua fan durante una story: "Se sono bisessuale? Se si deve mettere un'etichetta, credo di sì", scrisse in quella circostanza.

La Sabatini ha 24 anni ed è la nipote dell'ex tennista Gabriela. Nel 2017 ha conosciuto Dybala e ora vivono insieme nel centro di Torino. Famosissima in Argentina, al punto da avere aperto i concerti di Ariana Grande e dei Coldplay. La domanda è nata forse dal video di una sua canzone, Stay or Run, che tratta dell'amore saffico e in cui Oriana bacia la modella Soledad Alonso. Insomma, una vita e un amore sotto i riflettori. Per Dybala, dopo le gioie dello scorso anno tuttavia, in questa stagione parecchi inconvenienti. E l'ultimo video social può essere annoverato tra questi.

