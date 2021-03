Tennis, Atp Miami: Lorenzo Musetti al secondo turno, eliminato Thomas Fabbiano

26 marzo 2021 a

Tennis, Lorenzo Musetti si qualifica al secondo turno dell'Atp Miami, mentre Thomas Fabbiano è stato eliminato. Questi verdetti per i due azzurri impegnati, nella notte italiana, negli incontri validi per il primo turno del Miami Open, primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida.

Il 19enne di Carrara, numero 94 Atp, si è imposto con un duplice 6-4 sullo statunitense Michael Mmoh, numero 181 del ranking, in tabellone grazie a una wild card. Prossimo avversario il francese Benoit Paire, numero 33 dell'Atp e 23esima testa di serie. Nulla da fare, invece, per Thomas Fabbiano: il 31enne di San Giorgio Jonico n umero 178 Atp, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto 7-6(5), 1-6, 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene, numero 59 del ranking. Ingresso in gara direttamente al secondo, invece, turno per i tre azzurri compresi tra le teste di serie, Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego.

Nella top 100 del ranking Atp, con l’exploit di Musetti, che con la semifinale nel ’500’ di Acapulco guadagna in un colpo solo 26 posizioni e balza al 94esimo posto del ranking, diventano nove gli azzurri nella Top 100, per la prima volta nella storia. Un record che conferma la salute del movimento tricolore, impreziosita anche da un top 10 e due top 20 in classifica mondiale. Conferma sulla decima poltrona per Matteo Berrettini, a novembre 2019 entrato prepotentemente in top 10 a coronamento di una stagione in continua ascesa - quarto italiano nell’Era Open a riuscire in tale impresa e terzo per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) e davanti a Fognini (numero 9), come Fabio Fognini conserva il 17esimo posto.

