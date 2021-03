Italia-Irlanda del Nord, probabili formazioni e dove vederla in tv: Barella favorito su Pellegrini

25 marzo 2021 a

Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini, nella prima gara di un trittico valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Giovedì 25 marzo l'appuntamento è al Tardini di Parma contro l'Irlanda del Nord. L'ultimo precedente risale a quasi dieci anni fa nelle qualificazioni per Euro 2012. Per Mancini restano ancora alcuni dubbi da sciogliere. Il principale è a centrocampo tra Barella e Pellegrini: favorito il giocatore dell'Inter, nonostante si sia unito al gruppo soltanto mercoledì 24, così come i compagni di squadra Sensi e Bastoni.

La principale novità in mezzo al campo, però, riguarda Locatelli che verrà schierato al posto di Jorginho, assente tra i convocati a causa di una botta al ginocchio. In difesa torna la coppia di centrali formata da Bonucci e Chiellini con Florenzi ed Emerson sulle corsie esterne. In attacco Immobile favorito su Belotti che potrebbe giocare domenica 28 contro la Bulgaria. Assente, invece, il giocatore del Psg Moise Kean per via di un affaticamento muscolare. A completare il reparto offensivo contro l'Irlanda del Nord saranno Berardi e Insigne. Dall'altra parte l'Irlanda del Nord (la Nazionale di George Best) va a caccia della qualificazione ai Mondiali che manca dal 1986. La selezione guidata da Ian Baraclough, nelle ultime dieci partite disputate, ha vinto soltanto in una circostanza, contro la Bosnia Erzegovina in Nations League, ai tempi supplementari. Nel match di Parma il commissario tecnico dovrà fare a meno del portiere Gartside, del difensore Jamal Lewis e degli attaccanti Washington e Boyce. Nell'attacco nordirlandese una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Palermo Kyle Lafferty, che farà coppia con Magennis.

Queste le probabili formazioni. Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini. Irlanda del Nord: Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans, Kennedy; Magennis, Lafferty. All. Baraclough. Diretta tv dalle 20,45 su Rai1.

