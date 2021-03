Camila Giorgi in campo a Miami, allenamento sexy: "Il mio chiodo fisso? Non è il tennis" | Video

24 marzo 2021 a

Camila Giorgi tra tennis e social. La tennista di origini marchigiane infatti si presenta ai nastri di partenza del Masters 1000 di Miami. Tante le defezioni tra i big in campo maschile; out infatti Novak Djokovic, Rafa Nadal e l'austriaco Thiem, a cui si devono aggiungere il campione in carica Roger Federer e il nostro Matteo Berrettini fra gli altri top 10 assenti. Nel tabellone femminile la Giorgi dovrà affrontare la bulgara Liudmila Samsonova: tra le due c'è un precedente. Precedente vinto dalla bulgara a Limoges nel 2019 in tre set: Samsonova ora leggermente avanti nei pronostici (1,73, mentre vale 2,05 il successo dell'azzurra Camila).

La partita tra Camila Giorgi e Ljudmila Samsonova sarà la quinta e ultima del campo Butch Buchholz, valida per il primo turno del Wta 1000 di Miami (Stati Uniti). Il match sarà trasmesso in diretta dal canale SuperTennis, live streaming sul sito dell’emittente. Attualmente l'inizio è dato alle 22,35 ora italiana. Ma non c'è solo il tennis per la Giorgi; Camila infatti imperversa sempre più sui social e su Instagram in particolare, dove pubblica spesso e volentieri scatti decisamente hot, ben lontani dall'attualità sportiva. L'ultimo video l'ha vista mentre si allena per il torneo di Miami: completino e movenze sexy, con un panorama mozzafiato sullo sfondo.

"La moda è sempre stata la mia grande passione - ha raccontato in una recente intervista -, lo sport mi piace tanto, ma la moda mi piace di più. Un chiodo fisso che mi è stato trasmesso sin da quando ero bimba. Le foto in intimo? Non c’entrano nulla, quei capi non sono parte del progetto. Nessun bisogno di giustificare alcunché, ci tengo a dire: ho a che fare con un fotografo professionista che sa come fare il proprio lavoro. Il tutto mi piace e mi gratifica. Mia mamma mi dice sempre ‘finché puoi mostrare il tuo corpo approfitta’, perché dopo non si può fare".

