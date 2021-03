LPGA Tour: Roberta Liti vince la pre-qualifica del Kia Classic

La 25enne di Poggibonsi grazie a questo risultato giocherà a Carlsbad (California) il torneo che precede l'ANA Inspiration, primo Major del 2021, insieme a Giulia Molinaro

Non solo Giulia Molinaro. Saranno due le azzurre protagoniste questa settimana al Kia Classic, torneo del LPGA Tour in programma dal 25 al 28 marzo a Carlsbad, città della contea di San Diego. In California ci sarà infatti anche Roberta Liti, che ha staccato il pass per giocare la competizione che precede l’ANA Inspiration (primo Major stagionale, da giovedì 1 a domenica 4 aprile a Rancho Mirage) attraverso la pre-qualifica (su 18 buche, con soli due posti a disposizione) vinta - a pari merito con la sudafricana Paula Reto - dalla 25enne di Poggibonsi (Siena) con uno score di 68 (-4) colpi. Davvero un risultato di prestigio per la Liti che, tra le altre, ha battuto la concorrenza della slovena Ana Belac, vincitrice dell’ordine di merito del Symetra Tour (il secondo circuito femminile statunitense) nel 2020. Le due proette italiane sono tra le 144 concorrenti di un evento, arrivato alla 11/a edizione, che vedrà in gara tutta la Top 10 del ranking mondiale. Con Jin Young Ko (regina mondiale), nell’ordine tutte le altre migliori: Sei Young Kim, Nelly Korda, Inbee Park, Danielle Kang, Brooke Mackenzie Henderson, Nasa Hataoka (che difenderà il titolo vinto nel 2019, la competizione nel 2020 è stata annullata a causa del Covid), Hyo Joo Kim, Lexi Thompson e Minjee Lee.

Sul percorso dell’Aviara Golf Club saranno otto le past winner: oltre alla Hataoka anche Eun-Hee Ji (2018), Mirim Lee (2017), Lydia Ko (2016), Cristie Kerr (2015), Anna Nordqvist (2014), Yani Tseng (2012) e Sandra Gal (2011). Tra le tre vincitrici del 2021 sul massimo circuito americano femminile insieme a Nelly Korda ci sarà anche Austin Ernst, campionessa, lo scorso 7 marzo, del LPGA Drive On Championship. Mentre all’appello mancherà Jessica Korda, sorella di Nelly, a segno nella prima gara stagionale (a gennaio nel Diamond Resorts Tournament of Champions).

In California ci sarà pure un ritorno atteso, quello di Michelle Wie West. Dopo quasi due anni dall’ultima volta la 31enne di Honolulu farà la sua prima partenza dal giugno 2019 quando uscì al taglio nel KPMG Women’s PGA Championship. Prima l’operazione al polso destro, poi il matrimonio con Jonnie West, figlio di una leggenda della pallacanestro come Jerry West. Quindi la nascita della primogenita Makenna. Ora il ritorno in campo, con la speranza che possa essere un nuovo inizio sui green. Field di assoluto livello a Carlsbad. Con Molinaro e Liti reduci entrambe dall’uscita al taglio nel Carlisle Arizona Women's Golf Classic, primo evento del Symetra Tour 2021. Il Kia Classic, in scena a porte chiuse, metterà in palio un montepremi complessivo di 1.800.000 dollari

