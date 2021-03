Football americano, Ambra Marcucci ai Grifoni Perugia

Quote rose nel club del presidente Palomba. E arriva subito la convocazione in nazionale

I Grifoni Perugia aprono alle quote rosa e si tingono sempre più di azzurro. Da qualche settimana si allena ed è tesserata con la squadra biancorossa Ambra Marcucci classe 1991, nata e cresciuta in Olanda ma di origini italiane (la madre è olandese mentre il padre è di Spoleto ed è un ex calciatore di serie C italiana e della Eredivisie). Un vero e proprio talento che la truppa biancorossa ha accolto con grande entusiasmo. “E’ una grande soddisfazione – dichiara il Presidente Leandro Palomba - aver portato tra i Grifoni Perugia una valente atleta come Ambra Marcucci e non solo per le quote rosa, ma per la qualità e l'esperienza che ha nel football. Un valore aggiunto che servirà a far crescere il movimento in veste femminile anche in Umbria”. Le doti della Marcucci non sono sfuggite neanche al selezionatore della Nazionale femminile che l’ha convocata per il prossimo stage che si terrà domenica 28 marzo. Un’altra esperienza ‘azzurra’ per un componente dei Grifoni Perugia, dopo le recenti chiamate di Nimskov, Magara e Bartoccioni con la rappresentativa maschile, che impreziosiscono il lavoro della società e dello staff tecnico.

Ambra Marcucci, dopo l’esperienza da calciatrice con buoni risultati e qualche chiamata nelle selezioni regionali olandesi, si è data al ‘Flag Football’ che ha iniziato a praticare in Portogallo (con apparizioni anche nel mondo maschile) e che l’ha portata a ricevere le avance di diverse squadre statunitensi. Il 2020 sembrava il suo trampolino di lancio, con i New York Stars pronti ad accoglierla con tanto di contratto, ma il Covid ha fermato tutto e così Ambra, che nel frattempo si era trasferita in Italia da genitori e parenti in quel di Castel Ritaldi, ha iniziato a guardarsi intorno per cercare una squadra con cui allenarsi.

“Sono arrivata a conoscere i Grifoni Perugia – racconta la stessa Ambra Marcucci – grazie ad un contatto che mi ha portato a Francesco Freddini. Lui mi ha proposto di allenarmi con la squadra e sono stata ben felice di accettare. Ho trovato un gruppo e una società fantastica, dove ho cercato di portare la mia esperienza in termini di crescita del movimento e dare una mano anche sul piano del marketing”. Nel frattempo Ambra ha continuato a maturare esperienze in campo internazionale. A novembre 2020 ha risposto alla convocazione del Team World, squadra formata dalle migliori giocatrici di football del mondo e a gennaio 2021 ha disputato il primo torneo di Flag Football in Africa (AFCL) che si è tenuto in Egitto. Vetrine di prestigio che le hanno consentito di ricevere la seconda offerta dagli Stati Uniti, quella dei Philadelphia Phantomz.

