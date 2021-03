Tyson, sfida contro Holyfield a Miami il 29 maggio: "Sono l'uomo di Dio, vincerò io"

24 marzo 2021 a

Alla fine la grande sfida ci sarà. Mike Tyson sfiderà Evander Holyfield il 29 maggio a Miami. Dopo il clamoroso ritorno sul ring di novembre per l’esibizione contro Roy Jones che ha fruttato addirittura 66 milioni di euro, Iron Mike quindi sfiderà il rivale, 54 anni contro i 58 di Holyfield, sul ring di Miami. A confermarlo è stato lo stesso Tyson nel corso di una diretta Instagram: "Holyfield è un uomo umile, un uomo di Dio, ma io sono l’uomo di Dio. Il 29 maggio vincerò io”, ha affermato. L'evento sarà nel weekend del Memorial Day, il 29 maggio dentro l’Hard Rock Stadium di Miami. Mike in un primo momento aveva rifiutato un’offerta di 21 milioni di euro, una cifra mostruosa per un ultracinquantenne. Così aveva affermato il manager di Holyfield: “Pensavamo fosse un affare già concluso, ma poi Tyson ha declinato”, aveva spiegato. La questione sembrava legata all’organizzazione: Mike voleva affidarsi unicamente a Legends Only League. Poi è arrivato l’annuncio.

E così ci sarà la grande sfida dopo quella celeberrima del 9 luglio 1997, che si concluse con il morso di Tyson all'orecchio di Holyfield. Intanto due premi Oscar e uno dei registi più apprezzati di Hollywood si sono messi insieme per raccontare la leggenda di Iron Mike. Martin Scorsese come produttore, Jamie Foxx come attore e Antoine Fuqua dietro la macchina da preso hanno cominciato a lavorare a una miniserie televisiva ispirata alla vita dell’ex campione del mondo dei pesi massimi. Al momento, non ci sono ancora accordi con network o piattaforme streaming per i diritti, ma Iron Mike è comunque entusiasta del progetto. A fine febbraio, la piattaforma Hulu della Disney aveva annunciato la produzione di un’altra miniserie intitolata Iron Mike che tuttavia non è mai stata approvata dal campione, che non guadagnerà nulla dall’uscita e anzi ha invitato i suoi tifosi a boicottare il telefilm.

