Gianluca Tassi confermato alla presidenza del Comitato Umbro Paralimpico

Il pilota perugino resterà in carica fino al 2024

22 marzo 2021 a

a

a

Gianluca Tassi è stato confermato, nell'assemblea svoltasi al centro congressi Quattrotorri di Corciano (Perugia), alla presidenza del Comitato italiano paralimpico (Cip) dell’Umbria per il quadriennio 2021/2024. Il pilota paralimpico, votato all’unanimità, era l’unico candidato ed è al suo secondo mandato. Tassi sarà affiancato da: Luca Crocioni in rappresentanza delle Federazioni sportive paralimpiche (Fsp), Chiara Mezzasoma delle discipline sportive paralimpiche (Dsp)/discipline sportive associate paralimpiche (Dsap), Giulia Vernata degli atleti e Maurizio Bonomi dei tecnici.

Coni: Malagò incontra sottosegretario Vezzali

“Ritenevo doveroso ricandidarmi – ha affermato Gianluca Tassi ai presenti – per dare continuità a quanto fatto nel primo mandato. Ora più che mai è necessario fare rete. Alle discipline sportive affiliate al Cip chiedo di darci una mano per diffondere il più possibile lo sport paralimpico. Aiutateci quando andiamo in giro per le piazze con le nostre manifestazioni. Sarà un piacere collaborare con tutti voi. Quello che stiamo facendo è volontariato, uniamoci per ottenere risultati sempre più importanti”. La nuova giunta si dovrà insediare entro il prossimo 7 aprire e nominare il vice presidente ed i due delegati provinciali.

Lettera aperta a Draghi del campione paralimpico Cassioli, 'perché sport in ultimi posti tra priorità?'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.