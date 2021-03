Superlega, Sir-Milano 3-0, Perugia è in semifinale scudetto

Foto: Testa

Grande prova dei Block Devils in gara-3. Ter Horst è mvp, ora c'è Monza

21 marzo 2021 a

a

a

Si prende la semifinale scudetto la Sir Safety Conad Perugia. I Block Devils sconfiggono l’Allianz Milano in gara 3 dei quarti di finale e volano al turno successivo dove incroceranno il Vero Volley Monza. Partita ben giocata dagli uomini di Heynen che, dopo un primo set condotto sempre con ampio margine, tengono mentalmente e tecnicamente nel secondo e terzo parziale quando Milano prova a rientrare nel match. Ma la Perugia di gaar 3 è un blocco compatto e determinato ed i ragazzi reagiscono da grande squadra utilizzando le loro armi migliori come il servizio (9 ace ed una pressione costante alla seconda linea avversaria) e come la fase break con il muro che tocca tutto (7 i vincenti) e con la difesa che fa il resto guidata da un Colaci versione Superman (anche un punto con la difesa per il libero bianconero). Travica, supportato da una ricezione che tiene alla grande, è bravo a gestire i suoi attaccanti ed il tabellino finale parla chiaro con tutti in doppia cifra o ad un passo. È Ter Horst l’Mvp della partita. 19 i palloni vincenti dell’olandese con 4 ace, 2 muri ed il 65% in attacco. Doppia cifra in casa bianconera anche per Leon (12 punti), 9 a testa per Ricci (anche 2 muri vincenti), Solè (clamoroso 89% in primo tempo) e Plotnytskyi (collante eccellente nelle due fasi e 2 ace). Missione compiuta dunque per Perugia che continua la sua corsa nei playoff. Alle porte ora un mercoledì per cuori forti ancora al PalaBarton con il ritorno della semifinale di Champions. Si parte dallo 0-3 maturato a Trento, servirà una super prestazione.

Champions volley, la Sir dedica la storica vittoria con Modena a Tiziana

IL MATCH Heynen parte con Ter Horst opposto e Ricci centrale. Subito due per Milano (0-2). Ter Horst pareggia, l’attacco out di Patry, lo smash di Ricci e l’invasione di Urnaut mandano avanti Perugia (6-3). Muro di Ter Horst, poi out Patry (9-4). Doppio ace di Ter Horst, poi super colpo di Plotnytskyi (14-6). Ancora Ter Horst, poi Leon (18-8). Primo tempo vincente e poi muro di Solè (23-13). Altro ace di Ter Horst, set point Perugia (24-13). L’errore dai nove metri di Basic manda le squadre al cambio di campo (25-14). Parità in avvio di secondo set (5-5). Ace di Ricci (7-5). Straordinario punto con la difesa di Colaci (11-9). Maniout di Urnaut e parità (12-12). Muro di Piano, avanti Milano (13-14). Magia di Plotnytskyi e Perugia torna a condurre (16-15). Fuori Leon, ace di Hisikawa e Milano capovolge ancora (18-20). Il muro di Leon pareggia (20-20). Ter Horst chiude due volte il contrattacco (23-21). In rete il servizio di Patry, set point Perugia (24-22). Al secondo tentativo chiude Solè (25-23). Ancora equilibrio anche nelle fasi iniziali del terzo set (6-6). Ace di Ter Horst (7-6). Ace anche per Plotnytskyi (9-7). Urnaut capovolge tutto (9-10). Ace di Leon, poi muro di Ricci (14-12). Mette anche l’ace Ricci, poi muro e contrattacco di Ter Horst (18-13). Diagonale vincente di Plotnytskyi, poi muro di Leon (21-15). Milano accorcia (21-17). Ace di Urnaut, poi Ishikawa (22-20). Maniout di Leon, match point Perugia (24-21). Chiude Ter Horst (25-22).

Superlega, Sir volley: è Leon l'anti Milano

IL TABELLINO SIR SAFETY CONAD PERUGIA - ALLIANZ MILANO 3-0 Parziali: 25-14, 25-23, 25-22 SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica, Ter Horst 19, Ricci 9, Solè 9, Leon 12, Plotnytskyi 9, Colaci (libero), Zimmermann, Piccinelli, Vernon-Evans. N.e.: Muzaj, Atanasijevic, Russo, Biglino (libero). All. Heynen, vice all Fontana. ALLIANZ MILANO: Sbertoli, Patry 7, Piano 7, Kozamernik 2, Ishikawa 8, Urnaut 14, Pesaresi (libero), Maar, Mosca 1, Basic 1. N.e.: Daldello, Weber, Staforini, Meschiari (libero). All. Piazza, vice all. Camperi. Arbitri: Andrea Puecher - Daniele Rapisarda LE CIFRE – PERUGIA: 10 b.s., 9 ace, 42% ric. pos., 21% ric. prf., 57% att., 7 muri. MILANO: 12 b.s., 3 ace, 31% ric. pos., 19% ric. prf., 44% att., 5 muri.

Superlega, Sir-Milano 2-3 in gara -1 play off

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.