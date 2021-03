Juventus-Benevento 0-1, gol e highlights: decide il gol di Gaich | Video

21 marzo 2021 a

Juventus-Benevento finisce 0-1 e questa sconfitta sancisce l'addio della rincorsa degli uomini di Andrea Pirlo allo scudetto. La partita è stata decisa dal gol di Gaich al'69, di cui mostriamo video e highlights di seguito. Partita difficile sin dall'avvio per i bianconeri, malgrado gli ampi favori del pronostico. Il Benevento, infatti, non vinceva dal 6 gennaio e, nel 2021, ha raccolto solo cinque punti. Primo tempo equilibrato dove la Juventus ha fatto la partita, senza tuttavia trovare gli sbocchi giusti, con i giallorossi che hanno giocato una partita attenta, tenendo le linee strette. L'occasione migliore la ha avuta Ronaldo al 2' con un destro a incrociare finito di poco fuori.

Poi un rigore prima assegnato, poi ritirato dopo il ricorso al Var, a fine primo tempo per un presunto fallo di mano di un difensore beneventano. Nella ripresa la Juventus ha iniziato a spingere per trovare la rete ma la manovra dei padroni di casa è apparsa confusa. ZSono comunque arrivate occasioni con Ronaldo, Chiesa e Kulusevski che o non sono riusciti a inquadrare la porta o hanno trovato la risposta di un super Montipò.

Al 69' l'episodio che ha sbloccato la gara: folle passaggio orizzontale di Arthur, che ha regalato la palla agli avversari, con Gaich che è riuscito ad insaccare. Il forcing dei bianconeri - che reclamano anche un rigore per fallo su Federico Chiesa - non riesce a trovare la via della rete e col passaggio dei minuti la vittoria dei campani si è fatta sempre più concreta. La Juventus non perdeva in casa da dicembre (0-3 con la Fiorentina) a cui erano seguite sette vittorie consecutive. Dopo l'eliminazione in Champions League, un'altra gironata nera in questa stagione del team di Andrea Agnelli. Gioisce invece Filippo Inzaghi, che vede sempre più vicino l'obiettivo salvezza per i suoi ragazzi.

