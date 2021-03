Verona-Atalanta 0-2, gol e highlights. Decidono le reti di Malinovsky e Zapata | Video

21 marzo 2021 a

La sfida Verona-Atalanta finisce 0-2 per i bergamaschi, grazie ai gol di Malinovsky e Zapata. Di seguito i video e gli highlights delle reti. Vittoria in trasferta, quindi, per l'anticipo delle 12.30 della Serie A, dopo la vittoria di ieri dello Spezia sul Cagliari (2-1) e del Bologna a Crotone (3-2). Le reti sono state messe a segno entrambe nel primo tempo: bergamaschi in vantaggio al 33’ con il rigore di Malinovskyi al 33’, raddoppio di Zapata al 42’.

Il successo permette alla squadra di Gasperini di salire a 55 punti e agganciare provvisoriamente al terzo posto la Juventus. Terzo ko consecutivo per i veneti che restano fermi a 38. Troppo poco per i padroni di casa, che faticano a trovare la via del gol contro squadre strutturate. Ad ogni modo gli scaligeri sono tranquilli a metà classifica e non rischiano nulla in chiave retrocessione, mentre l'Atalanta continua nella sua scalata alle prime posizioni, utili soprattutto per un piazzamento in Champions League, che sarebbe il terzo consecutivo.

Tabellino

Verona (3-4-2-1): Silvestri 5.5; Ceccherini 5 (1’ st Udogie 6), Lovato 5, Dawidowicz 5.5; Faraoni 5.5, Tameze 6, Veloso 5 (1’ st Sturaro 5.5), Di Marco 5 (1’ st Lazovic 6); Barak 5.5 (34’ st Ilic sv), Zaccagni 5.5; Lasagna 5 (16’ st Favilli 6). In panchina: Berardi, Pandur, Salcedo, Cetin, Ruegg, Amione, Bessa. Allenatore: Paro (Juric squalificato) 5.

Atalanta (4-2-3-1): Gollini 6.5; Toloi 6 (19’ st Maehle 6), Romero 6.5, Palomino 6.5, Djimsiti 6; De Roon 6, Freuler 6; Miranchuk 5.5 (19’ st Pasalic 6), Pessina 6 (32’ st Ilicic 6.5), Malinovskyi 7 (42’ st Kovalenko sv); Zapata 7.5 (32’ st Muriel 6). In panchina: Rossi, Sportiello, Lammers, Caldara, Ruggeri, Ghislandi. Allenatore: Gasperini 6.5. ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.5.

Reti: 33’ pt Malinovskyi (rigore), 42’pt Zapata

Note: giornata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Ceccherini, Dawidowicz, Toloi, Romero, Sturaro. Angoli: 6-4 per l’Atalanta. Recupero: 1’; 3’.

