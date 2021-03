Valentino Rossi, la confessione: "Vorrei dei figli". Il Covid l'ha cambiato

21 marzo 2021 a

Valentino Rossi si racconta in una intervista rilasciata a "Repubblica". Il Covid "è stata dura, per la prima volta in vita mia sentirmi come un appestato"; i vaccini "speriamo li facciano presto a tutti. Draghi mi sembra uno tosto: bisogna dargli fiducia". Il futuro personale: "Un figlio? Magari due: altrimenti cosa fai, quando il tempo passa?" e il matrimonio: «"e la mia ’morosa' proprio insiste...", e quello sportivo: "Io voglio correre ancora due anni". Passando anche dal dolore per la morte di Fausto Gresini e il ritorno di Marc Marquez, fino ad Antonio Conte e l’Inter, ecco Valentino: "Anch’io voglio vincere il mondiale, ma non sarà una ossessione. Noi della MotoGp possiamo almeno portare un pizzico di gioia, leggerezza: siamo come il calcio e la F1, un intrattenimento - racconta il Dottore -. La gente quando mi vede mi vuole bene perché ho fatto passare loro un sacco di domeniche belle. E ora ne avrebbe bisogno".

Rossi ha vissuto in prima persona il contagio da Covid. "La domenica di Le Mans - racconta - torno qui e vado a mangiare una pizza. Incontro questo ragazzo di Milano, ci conosciamo da tanto. È felice, mi racconta, ’perché in città è un inferno ma mi sono appena arrivati i risultati del tampone: negativo'. Non so neanche se l’ho abbracciato o gli ho solo dato la mano. Però 2 giorni dopo mi telefona, ha un pò di febbre: ahia, penso. Altri 2 giorni e mi sveglio con un mal di schiena bestiale e la temperatura alta. Alè, è andata.

Paura? No, respiravo abbastanza bene. Mia madre era spaventata ma eravamo attentissimi, mi lasciava da mangiare e scappava via: se lo è preso anche lei, poverina. È stata dura perché ero isolato da tutto. Io, che da quando sono nato è sempre una festa, perché chiunque incontro mi sorride e mi sembra di portare allegria: mi sono sentito un appestato. Un diverso. Credo di aver capito cosa sia la solitudine: non mi era mai successa una cosa del genere".

"Vorrei un bambino, è un pò che ci penso. Le nozze? Io sono più interessato al figlio. Però se a un certo punto mi guarda negli occhi...". E infine l’Inter, cui manca lo scudetto dal 2010. "Quest’anno possiamo farcela. L’Inter, almeno. Antonio Conte mi piace, anche se noi interisti soffriamo il suo passato da juventino. È un allenatore vero, che tira fuori il 100% dai suoi giocatori, non dà mai niente per scontato e lo seguono tutti. È uno tosto. Il Draghi nerazzurro".

