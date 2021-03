Serse Cosmi, "dolore duro da sopportare": il tecnico del Crotone e il feroce ko

20 marzo 2021 a

Il Crotone perde in casa: dal 2-0 del primo tempo al 3-2 finale per il Bologna e il tecnico perugino della squadra calabrese, Serse Cosmi, metabolizza la sconfitta a modo suo.

L'allenatore di Ponte San Giovanni è originale, come suo solito, sia nel provare a digerire una sconfitta che oggettivamente pesa sulla classifica, sia a guardare alle dieci partite che rimangono da giocare in serie A per i suoi: una durissima impresa quella che lo attende.

Serse Cosmi spiega che "eravamo andati sopra di due gol giocando un primo tempo perfetto, il risultato era strameritato e potevamo anche arrotondare un punteggio che era importantissimo e da gestire in maniera diversa. Bisognava saper difendere, ma non riuscivamo a contenere gli esterni",

Poi ha aggiunto: "peccato perché a livello psicologico è una bella mazzata, questo è un risultato che ci mette in enorme disagio. Da adesso in poi giocheremo le partite in modo non arrendevole, utilizzeremo le prossime 10 partite per creare qualcosa di unico".

Cosmi, a Sky Sport, diche che questa sconfitta "è stata una grande delusione per tutti. Noi non viviamo una situazione normale, a livello psicologico le sconfitte per noi sono più feroci rispetto alle altre squadre. Veder vanificati immeritatamente i nostri sforzi è un dolore durissimo da sopportare. Dobbiamo andare avanti e onorare la maglia come ci hanno chiesto i tifosi. Questo faremo da qui alla fine del campionato" ha proseguito

Cosmi subito dopo la cocente sconfitta arrivata in questa partita di campionato del sabato che complica tremendamente le cose per la sua squadra dopo l'illusione della vittoria. Una impresa alla quale il Crotone credeva al termine di una frazione che aveva convinto anche il suo tecnico. Qualcosa non è andato nella ripresa e rialzarsi è più dura, Cosmi e il suo Crotone dovranno veramente fare qualcosa di unico.

