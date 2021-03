Milano-Sanremo, Stuyven trionfa a sorpresa nella Classicissima

20 marzo 2021 a

Jasper Stuyven si aggiudica la Milano-Sanremo 2021. Il belga con una fuga negli ultimi chilometri ha sorpreso i grandi favoriti, rilanciando la sua azione negli ultimi 300 metri e battendo sul tempo i rivali. Il percorso, 299 i chilometri totali, ha subito una leggera variazione nelle ultime ore: escluso causa frana il Passo del Turchino sostituito dal Colle di Giovo, poi il classico finale. I capi (Mele, Cervo e Berta), la Cipressa (5.6 chilometri con pendenze medie del 4%), il Poggio (3.7 chilometri con medie del 3.8% e massime dell'8%), la discesa e l'arrivo sul traguardo di via Roma. Un'edizione spettacolare dopo le schermaglie tra i più forti ciclisti in circolazione nel corso della recentissima Tirreno-Adriatico vinta da Pogacar ma che ha visto van Aert, van der Poel e Alaphilippe fare spettacolo. Il vincitore dell'edizione 2020 Wout van Aert era uno dei principali favoriti insieme al campione del mondo Julian Alaphilippe (vincitore 2019) e Mathieu van der Poel ma la lista dei pretendenti che aspiravano al successo è lunga. Da tenere d'occhio, un gradino dietro ai magnifici tre, c'erano Michael Matthews, Maximilian Schachmann, Davide Ballerini e Alexander Kristoff (vincitore (2014). Per quanto riguarda gli italiani c'era grande curiosità per capire cosa potessero combinare il talento Filippo Ganna e l'eterno Vincenzo Nibali (vincitore 2018), oltre al tre volte campione del mondo Peter Sagan reduce dal Covid.

