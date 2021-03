Tennis Itf, Passaro esce in semifinale a Rovigno con il numero 1 Denolly

Il francese si è imposto 6-4, 6-3 sul portacolori dello Junior Perugia

20 marzo 2021 a

a

a

Bell’impresa di Francesco Passaro che ha centrato la semifinale del torneo Itf da 15.000 dollari sulla terra rossa di Rovigno in Croazia, partendo dalle qualificazioni. Poi si è dovuto arrendere alla testa di serie numero 1, il francese Corentin Denolly che si è imposto 6-4, 6-3. Quindi il portacolori dello Junior Perugia è uscito a testa alta contro il numero 309 del mondo, battagliando fino alla fine con le forze rimaste dopo un autentico tour de force.

Junior Tennis Perugia, la promozione in A1 e gli exploit di Passaro e Paoletti

Passaro ha vinto sei partite di fila sulla terra rossa croata. Nei quarti di finale si era imposto sul 19enne francese Timo Legout, 1196 Atp, che a sua volta aveva messo fuori la testa di serie numero 3, il 34enne russo Ivan Nedelko, numero 368 del mondo, con una bella rimonta: 4-6, 6-4, 6-3. Contro Passaro, invece, il francese la rimonta l’ha subita. Il 20enne perugino numero 1001 Atp (968 come best ranking) ha cominciato a macinare gioco dal 4-0 per il transalpino, per risalire fino al 5-4, ma poi ha dovuto cedere il primo set 6-4. Da lì in avanti Passaro è salito in cattedra e ha ribaltato il match (4-6, 6-3, 6-2 in un’ora e 51 minuti), portando a casa il suo secondo miglior risultato in carriera nei tornei professionistici, dopo la finale giocata nell’Itf di Gubbio del 2019 e persa 7-5, 6-2 con l’argentino Gonzalo Villanueva (26 anni e ora 420 Atp).

Grasselli, a Perugia c'è una famiglia che vive di tennis

Dopo le gare disputate a Il Cairo e a Sharm El Sheikh, Passaro è tornato in Europa e in Croazia ha giocato davvero un ottimo torneo. A Rovigno ha battuto nelle qualificazioni lo sloveno Arh, il croato Kekez e il serbo Juhas. Poi al primo turno nel main draw, si è imposto 6-3, 6-2 sullo svizzero Damien Wenger numero 806 Atp. Al secondo turno ha vinto il derby con Federico Arnaboldi, 21 anni a giugno, dopo una battaglia di 2 ore e 57 minuti (6-3, 6-7, 6-0).

Tennis, Matilde Paoletti ai quarti sul rosso di Antalya

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.