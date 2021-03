Parma-Genoa 1-2, il gol in rovesciata di Pellè manda in estasi la fidanzata Viktoria. Il video

20 marzo 2021 a

Il gol in rovesciata di Graziano Pellè non è servito al Parma per vincere una partita fondamentale nella corsa salvezza. Il Genoa al Tardini ha rimontato prendendosi tre punti d'oro: 1-2 il risultato finale. Ma il gesto tecnico dell'attaccante dei ducali ha strappato applausi e fatto il giro del web e dei social. Anche grazie alla storia su Instagram della fidanzata. Si tratta della prima rete in questo campionato per Pellè.

Davvero bello il gol di Pellè, 35 anni, tornato a giocare in Italia dopo nove stagioni in giro per l'Europa e la Cina. L'azione ha visto il cross dalla sinistra di Pezzella per l’inserimento sul secondo palo di Kucka che fa la sponda di testa per il centravanti che controlla di petto, si coordina e si esibisce in una rovesciata spettacolare quanto precisa che sorprende Perin. L’ex attaccante azzurro, 9 reti in 20 partite con la Nazionale, è in assoluto al secondo gol in tutta la sua carriera in Serie A. Durante la finestra invernale del mercato sembrava potesse interessare addirittura alla Juventus e alla stessa Inter capolista, Conte lo ha allenato in Nazionale, ma poi non se n'è fatto niente ed è tornato al Parma. "Sono rammaricato nonostante il gol. Il Parma è una squadra che sta crescendo ma dobbiamo essere consapevoli e restare concentrati 90 minuti. Subiamo gol ad ogni tiro che facciamo, Non dobbiamo perdere tempo e guardare indietro e alla prossima cercare di vincere" ha detto l'attaccante consapevole che per la permanenza in Serie A si fa sempre più dura.

Grande felicità a casa dell'attaccante perché la fidanzata, l'affascinante Viktoria Varga, ha immediatamente pubblicato una storia su Instagram in cui ha fatto vedere il replay del gol più volte, l'esultanza di Graziano e poi un commento: "Bravissimo amore mio". Viktoria è una modella ungherese, ha 25 anni e lo scorso gennaio a Dubai ha accettato la proposta di matrimonio dell'attaccante del Parma. I due fanno coppia da otto anni e il loro quartier generale è il Salento.

