Europa League, sarà Ajax-Roma nei quarti di finale: tutti i sorteggi

19 marzo 2021 a

a

a

Europa League, Ajax-Roma sarà uno dei quarti di finale della seconda competizione europea. I sorteggi degli accoppiamenti della fase finale del torneo si sono svolti alle 13. Questi gli incontri sorteggiati oggi a Nyon: Granada-Manchester United; Arsenal-Slavia Praga; Ajax-Roma e Dinamo Zagabria-Villarreal.

La Roma vince in casa dello Shakhtar Donetsk 2-1 e vola ai quarti di Europa League

Le eventuali semifinali vedranno opposte le vincenti di Roma e Ajax e Manchester United e Granada da una parte e le vincenti tra Arsenal e Slavia Praga e Dinamo Zagabria e Villarreal. Le gare di andata si giocheranno l'8 aprile, i ritorno il 15 dello stesso mese. I capitolini trovano gli olandesi, avversario alla portata dei giallorossi: l'obiettivo principale era quello di evitare di incappare nel Manchester United, che proprio ieri sera ha estromesso dal torneo l'altra compagine italiana, il Milan, grazie alla vittoria a San Siro per 1-0 con gol dell'ex juventino Paul Pogba. I giallorossi negli ottavi hanno superato brillantemente gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, vincendo 3-0 allo stadio Olimpico e bissando il successo ieri sera per 2-1 in Ucraina. Rotondo successo anche per gli olandesi: 3-0 allo Young Boys all'andata e 2-0 ieri al ritorno, in Svizzera.

La Roma crolla al Tardini. Mihaila e Hernani regalano la vittoria al Parma

La manifestazione rappresenta una grande occasione per i ragazzi di mister Fonseca, rimasti peraltro l'unica formazione italiana a disputare la fase finale di una delle due massime competizioni continentali per club: la vittoria nel trofeo può essere alla portata della Roma, se i giocatori e il mister riusciranno a bilanciare gli sforzi tra campionato - dove la Roma è in corsa per un piazzamento valido per accedere alla prossima Champions League, ossia tra le prime quattro in classifica - e quelli di coppa. "Grande partita la prossima,

Roma!». Così l’Ajax ha commentato, sul suo account Instagram, il sorteggio dei quarti di Europa League che ha opposto i giallorossi di Fonseca ai Lancieri di Amsterdam.

Festa del papà, la ricorrenza del 19 marzo in onore di San Giuseppe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.