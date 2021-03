Milan-Manchester United 0-1, gol e highlight. Decide una rete di Pogba | Video

18 marzo 2021 a

Milan-Manchester United finisce 0-1 e si conclude agli ottavi di finale l'avventura in Europa League dei rossoneri. Malgrado il risultato positivo dell'andata, quando i ragazzi di mister Pioli sono riusciti ad uscire imbattuti dall'Old Trafford sul risultato di 1-1, la sconfitta casalinga è stata fatale. A decretarla un gol dell'ex juventino Paul Pogba, di cui mostriamo di seguito il video. Resta quindi solo la Roma - vittoriosa stasera anche in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk per 2-1, dopo il 3-0 dell'andata - a rappresentare il calcio italiane nelle due massime competizioni continentali.

Al Milan sarebbe bastato non perdere per passare il turno, ma le numerose assenze sono state fatali per i padroni di casa. L'episodio decisivo ai fini del risultato finale è arrivato al 4' della ripresa, quando Pogba ha trovato l'angolo giusto per insaccare il pallone dopo una lunga mischia in area. Milan poco incisivo in avanti, con i migliori in campo Kjaer e Tomori. A nulla è valso anche il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic al 20' della ripresa per provare a recuperare il match.

Tabellino e pagelle Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Kalulu 6 (20’ st Dalot 6), Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Theo Hernandez 5.5; Meitè 5, Kessiè 6.5; Saelemaekers 6; Calhanoglu 5.5, Krunic 6 (27’ st Diaz 6); Castillejo 5 (20’ st Ibrahimovic 5.5). In panchina: Tatarusanu, A. Donnarumma, Gabbia, Tonali, Bennacer, Tonin. Allenatore: Pioli 6.

Manchester United (4-2-3-1): Henderson 6; Wan-Bissaka 6, Lindelof 6, Maguire 6.5, Shaw 6; McTominay 6, Fred 6; Greenwood 6, Bruno Fernandes 6, James 5.5; Rashford 5 (1’ st Pogba 7.5). In panchina: Grant, De Gea, Williams, Telles, Tuanzebe, van de Beek, Matic, Diallo. Allenatore: Solskjaer 6.5.

Arbitro: Felix Brych (Germania) 6. Rete: 4’ st Pogba. NOTE: serata variabile, terreno non in perfette condizioni. Ammoniti: Kalulu, Dalot, Kjaer, Shaw, Theo Hernandez. Angoli: 4-4. Recupero: 0’ pt; 5’ st.

