Tennis, Sinner eliminato a Dubai. Karatsev vince in tre set dopo due ore e mezza

Jannik Sinner ko. Si ferma ai quarti di finale la corsa dell'altoatesino al torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 1.897.805 dollari). Il diciannovenne, numero 32 del mondo e 16 del seeding, cede al russo Aslan Karatsev, numero 42 del ranking Atp e semifinalista all'Australian Open un mese fa, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-2 dopo due ore e 31 minuti.

La giornata del tennis italiano ha vissuto nel complesso una giornata a metà tra soddisfazioni e delusioni perché in Messico, ad Acapulco, Lorenzo Musetti continua a sorprendere superando ancora un altro turno all'Abierto Mexicano Telcel, un torneo Atp 500, dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari, che si sta disputando sul cemento. Il diciannovenne di Carrara, numero 120 al mondo, ha battuto al terzo set e al tie break lo statunitense Frances Tiafoe (n.56) per 2-6 6-3 7-6(7-1). Ora nei quarti sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov (numero 16). Male invece Fabio Fognini. Nello stesso torneo Il trentatrenne di Arma di Taggia numero 17 della classifica Atp ha ceduto invece in due set per 6-4 6-3 al britannico Cameron Norrie, numero 61 del ranking. Ora l'Italia si concentrerà tutta per tifare per Musetti sperando che possa continuare a sorprendere come ha fatto sino a ora.

Sinner nei giorni scorsi modi ha avuto modo di parlare di Musetti: "Abbiamo stili diversi, penso che sia molto bello così. Musetti ha un grandissimo talento, sa già fare tutto con la palla ed è già forte fisicamente. Penso sia un grande giocatore come lo è Lorenzo Sonego. Sono entusiasta per il tennis italiano, credo che tutti possiamo fare bene in ogni torneo". I due giovani talenti sono destinati a scrivere pagine importanti del tennis italiano e a riscriverne la storia. Chissà magari anche vincere uno Slam, il tempo è dalla loro parte.

