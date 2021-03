Tennis, Musetti continua a stupire ad Acapulco: vola ai quarti superando Tiafoe. Eliminato Fognini

18 marzo 2021 a

Non finisce di stupire Lorenzo Musetti. Il Next Gen azzurro vince la sua quinta partita di fila e centra i quarti di finale nell'Abierto Mexicano Telcel, ATP 500 dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco, in Messico. Nella notte italiana il diciannovenne di Carrara, numero 120 Atp, promosso dalle qualificazioni, dopo aver eliminato in tre set all’esordio l’argentino Diego Schwartzman, numero 9 Atp e terza testa di serie, recente vincitore del titolo nella sua Buenos Aires, si è ripetuto superando in rimonta per 2-6 6-3 7-6(1), dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, lo statunitense Frances Tiafoe, numero 56 del ranking mondiale. E lo ha fatto rimontando da 0-3 nel set decisivo e pur non giocando il suo miglior tennis.

L’inizio partita è stato da incubo per Musetti che si è ritrovato sotto 5-0 con tre break: ne ha recuperato uno (5-2) ed ha avuto tre chance di recuperarne anche un altro prima che Tiafoe riuscisse ad archiviare il primo set 6-2. Nel secondo parziale copione simile ma a parti invertite. Dopo aver annullato una palla break in avvio, Musetti è schizzato avanti 4-0, in giornata ha restituito uno dei due break di vantaggio (4-1) ma ha difeso con determinazione l’altro fino a pareggiare il conto dei set (6-3). Nella frazione decisiva un altro ribaltamento con il giovane tennista toscano costretto a cedere di nuovo la battuta e con lo statunitense che ha poi allungato sul 3-0. Ma ad un passo dal baratro Musetti ha reagito: ha annullato la palla del 4-0 ed ha reagito, ha riagguantato l’americano sul 3 pari e nell’undicesimo game ha messo a segno il break che gli ha permesso di servire per il match (6-5). Sul più bello il servizio lo ha tradito di nuovo e a decidere è stato il tie-break che Lorenzo ha dominato da campione aggiudicandoselo per 7 punti a 1. Serata non eccezionale al servizio (6 i break subìti) per Lorenzo: 3 ace e 3 doppi falli, il 61% di prime in campo con il 60% dei punti ottenuti ed il 47% dei punti conquistati con la seconda. Complessivamente l’azzurro ha vinto 112 punti contro i 107 del suo avversario. Prossimo avversario per Musetti il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 16 ATP e quinta testa di serie, a segno ad Acapulco nel 2014.

All’alba italiana è terminata invece l’avventura di Fabio Fognini. Il 33enne di Arma di Taggia, numero 17 ATP e sesta testa di serie, dopo essersi aggiudicato all’esordio il derby tricolore contro Stefano Travaglia, numero 68 ATP, superato per la prima volta in tre sfide, ha ceduto per 6.4 6.3, in un’ora e 41 minuti di partita, al britannico Cameron Norrie, numero 61 del ranking.

