Inter, Samir Handanovic è positivo al Covid. L'annuncio del club nerazzurro

Tegola per la capolista Inter che rischia di perdere per qualche settimana il suo portiere Samir Handanovic. L'estremo difensore è infatti risultato positivo al Covid-19 Lo annuncia la squadra nerazzurra in un comunicato. Il test è stato effettuato oggi (17 marzo) e Handanovic è già in quarantena presso la propria abitazione. E' il secondo giocatore risultato positivo nell'Inter dopo Danilo D'Ambrosio. Dopo i test effettuati ieri che hanno dato esito negativo, oggi nuovo giro di tamponi a giocatori e staff tecnico da cui è emersa la positività di Handanovic. Il giocatore è stato rimandato a casa dall'allenamento e messo in isolamento.

Sabato per la partita di campionato contro il Sassuolo in porta ci sarà dunque Ionut Radu, tornato all'Inter la scorsa estate dopo una buona annata al Genoa. L'unica partita che ha giocato con l'Inter risale al 2016 proprio contro il Sassuolo. Per l'Inter in ogni caso i danni dovrebbero essere limitato. Dopo la partita di sabato ci sarà la pausa per le nazionali quindi la squadra avrà il tempo per recuperare più giocatori possibili e il portierone potrebbe essere recuperato già per la partita in programma sabato 3 aprile contro il Bologna.

Per quanto riguarda il focolaio Inter nei giorni scorsi sono arrivati i tamponi negativi e dunque la guarigione dell'amministrazione delegato finanziario Antonello, l’avvocato Capellini, il ds Ausilio, il suo vice Baccin e il membro dello staff tecnico che avevano contratto il virus dopo il derby. Resta positivo solo l’ad sportivo Marotta. Se al momento non è dunque in dubbio il match contro il Sassuolo, c'è da valutare invece la situazione per i nazionali (non per i sudamericani che non avranno impegni per la sospensione decisa dalla Conmebol) che da sabato sera devono rispondere alle chiamate dei rispettivi ct. In questo senso l'Ats di Milano, visto l'isolamento fiduciario della squadra, potrebbe anche decidere di non dare il via libera al loro trasferimento oppure consentire il viaggio con soli mezzi privati.

