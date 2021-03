Tennis, Sinner piega Bautista: colpaccio dell'azzurro agli ottavi dell'Atp di Dubai

17 marzo 2021 a

Super prestazione di Jannik Sinner all'Atp Dubai di tennis: l'altoatesino negli ottavi di finale ha superato lo spagnolo Roberto Agut Bautista in tre set: 6-4, 3-6, 7-5. L'azzurro, numero 32 del ranking Atp, ha avuto la meglio di Bautista, numero 11 del ranking. Un colpaccio grazie alla giornata brillante al servizio: ben 16 ace contro i 5 dello spagnolo che invece ha fatto più punti (95 a 88). Che però non sono bastati. Sinner così vola ai quarti e fa sognare l'Italia del tennis. Ora se la vedrà con il vincente del match tra il connazionale Sonego e Karatsev con il cocreto obiettivo di arrivare in fondo. Sinner ha vinto sin qui due titoli Atp su altrettante finali conquistate e da quando esiste l'era Open è l'italiano più giovane ad aver vinto un torneo.

Lorenzo Musetti in Messico ha firmato l’impresa nel primo turno dell'Abierto Mexicano Telcel di tennis, ATP 500 dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco. Nella notte italiana il diciannovenne di Carrara, numero 120 Atp, promosso dalle qualificazioni, ha eliminato per 6-3 2-6 6-4, dopo due ore e 22 minuti di lotta, l’argentino Diego Schwartzman, numero 9 Atp e terza testa di serie, recente vincitore del titolo nella sua Buenos Aires.

In Messico bene anche Fabio Fognini, numero 17 Atp e sesta testa di serie, al rientro nel circuito dopo gli Australian Open, che si è aggiudicato per 7-5 6-2, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, il derby tricolore contro Stefano Travaglia, numero 68 Atp. Per il 33enne di Arma di Taggia si è trattato del primo successo sul 29enne di Ascoli Piceno che si era sempre imposto nelle due sfide precedenti, disputate al primo turno degli US Open nel 2017 e negli ottavi ad Umago nel 2019.

