Volley Superlega, Sirci: "Trento e Milano, ci giochiamo tutto"

Il presidente della Sir: "Atanasijevic ora è poco performante". Le proteste di Milano? "Incredibile, mi dispiace per Fusaro"

Entra nel vivo la settimana dei verdetti. Il primo, quello di giovedì 18 marzo a Trento, sarà importante ma non decisivo. L’altro, domenica, non avrà appello: dentro o fuori. Presidente Sirci, iniziamo da gara-3 al PalaBarton contro la Power Volley. Che sfida sarà?

“Difficilissima, su questo non ho dubbi. Non dobbiamo guardare la classifica di regular season, si è aperta una nuova stagione. Milano ora ha Patry e pure Urnaut. Li abbiamo visti in azione, sono in forma e sempre pericolosi. Domenica sarà dura”.

Prima, però, c’è da pensare alla Champions con la trasferta di Trento.

“Gara molto importante la semifinale d’andata. Dobbiamo dimenticare l’ultima volta che li abbiamo incontrati. A Bologna, in Coppa Italia, quel 3-0 per noi va cancellato subito. Vedrete, vorranno rifarsi e faranno di tutto per vendicare quella sconfitta. Io dico sempre che a ogni azione segue una reazione, per questo tempo molto la loro rabbia. Del resto, basta fare un passo indietro. A Trento abbiamo vinto in regular season all’andata, salvo perdere al ritorno in casa. Per questo temo la loro reazione. Dobbiamo capirlo subito, altrimenti rischieremo tanto”.

Presidente, guardiamo le ultime prove della sua squadra. A Milano è arrivata la vittoria che ci voleva, ma non è stata una bella Sir.

“Non sono proprio d’accordo. Ho voluto rivedere con calma la partita in televisione e debbo dire che a mente fredda il mio giudizio è cambiato: non abbiamo giocato così male come si dice. Il problema è stato un altro: Milano ha ricevuto molto bene e quando una squadra riesce in questo fondamentale contro di noi, tutto si complica maledettamente. Abbiamo sofferto per questo”.

Solo per questo o c’è pure dell’altro? “Sicuramente ci manca un opposto di ruolo. In questo momento Atanasijevic è meno performante e questa situazione possiamo pagarla. Per questo dico che ormai il titolare è Ter Horst, è lui che ha giocato quasi sempre in questa stagione e credo sia giusto andare avanti in questa direzione. Heynen con la sua fantasia tecnica è sempre alla ricerca di nuove soluzioni, ma ormai siamo ai play off e serve continuità. Gli automatismi danno certezze ed è quello che, a questo punto della stagione, ci vuole”.

Torniamo a Milano. La Power Volley ha protestato a lungo per la gara persa domenica sera. In particolare c’è stato un episodio che ha mandato su tutte le furie il tecnico dei padroni di casa.

“Lo dico in modo chiaro: la cosa non mi è piaciuta per niente. La protesta per il tocco di Travica in salto dalla seconda linea doveva essere oggetto immediato di richiesta al video check. Non si può aspettare la fine dell’azione con il muro di Russo e il nostro punto per chiamare l’ausilio delle immagini. Per non dire degli applausi all’arbitro. Dico la verità, mi dispiace per il presidente Fusaro che è una bravissima persona”.

La Sir ha strapazzato Trento in Coppa Italia ma si è arresa in modo netto in finale con la Lube. Ha preso una scoppola a Modena per poi ribaltare tutto nella gara di ritorno. E’ una squadra pazzarella?

“Io la vedo da un altro angolo visuale e dico che la stagione è complessa, gli impegni sono tanti e quest’anno le variabili in gioco cominciano a essere tante. E non dimentichiamoci mai di una cosa: noi non abbiamo praticamente mai avuto Atanasijevic. Sfido qualsiasi squadra ad affrontare la stagione senza un giocatore del suo calibro. Ecco, allora, che se c’è un calo di qualche altro giocatore o comunque la condizione complessiva non è ottimale, qualche lacuna può saltare fuori".

