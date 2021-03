Sci alpino, il tifernate Meozzi ai campionati italiani Aspiranti

Nativo di Città di Castello mercoledì 17 marzo sarà impegnato nella discesa libera

Da mercoledì 17 marzo e sino a domenica in uno dei luoghi più belli e caratteristici delle Alpi, e non solo per sciare, a Pila (in provincia di Aosta) si terranno i campionati italiani Aspiranti di sci alpino. Tra i convocati da parte della Federazione Italiana Sport Invernali, Comitato del Veneto, c'è anche un umbro di belle speranze ma che è già una realtà consolidata. Si tratta del tifernate Giacomo Meozzi.

Il classe 2004 nato a Città di Castello, ma residente nel periodo invernale a Cortina, facendo parte dello sci club di quel paese, inizierà a gareggiare mercoledì 17 marzo cimentandosi nella Discesa Libera. Per lui, uno dei pochi atleti polivalenti, altre gare ci saranno nei giorni successivi. Meozzi si è fatto apprezzare anche ai recenti mondiali di Cortina come apripista prima della gara di discesa femminile.

