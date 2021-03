Real Madrid - Atalanta 3-1, gol e highlights: finisce l'avventura di coppa della Dea

16 marzo 2021 a

Il Real Madrid batte l'Atalanta per 3-1 e l'avventura in Champions League dei bergamaschi purtroppo si chiude. La Dea aveva già perso in casa, anche se solo di misura, ed aveva bisogno di un successo per continuare la corsa nella più importante competizione europea. Niente da fare, nonostante una partita intensa e lottando con grinta. A sbloccare il risultato è stato Benzema al 34' grazie ad un assist di Modric. Nella ripresa è arrivato il raddoppio del Real, firmato da Sergio Ramos: al 14' ha trasformato un calcio di rigore concesso per un fallo di Toloi su Vinicus Jr. Nel finale il gol dell'Atalanta: è il 37' quando Muriel accorcia le distanze grazie ad un bel calcio di punizione. L'Atalanta avrebbe bisogno di segnare altri due gol, invece pochi minuti più tardi è Asensio a chiudere i conti. La squadra di Zidane vince il match 3-1, passa il turno e conquista i quarti di Champions League.

Atalanta, dunque, costretta a rinunciare al sogno. Del resto era chiamata a compiere una vera e propria impresa per passare il turno e continuare la corsa: non è affatto cosa semplice vincere sul campo del Real Madrid. Di seguito il tabellino dell'incontro.

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Sergio Ramos (19' st Militao), Nacho; Lucas Vazquez, Kroos, Valverde (36' st Asensio), Modric, Mendy; Vinicius (23' st Rodrygo), Benzema. A disposizione: Isco, Altube, Duro, Lunin, Marcelo. Allenatore: Zidane.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi (16' st Palomino), Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina (38' st Caldara), Gosens (12' st Ilicic); Pasalic (1' st Zapata), Malinovskyi; Muriel (38' st Miranchuk). A disposizione: Ghislandi, Gollini, Lammers, Rossi, Ruggeri. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Makkelie (Olanda).

RETI: 34' Benzema (R), 14' st (rig.) Ramos (R), 37' st Muriel (A), 39' Asensio (R).

NOTE: ammoniti Valverde, Mendy, Nacho, Kroos (R); Toloi (A). Recupero: 0' - 5'.

