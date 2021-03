Champions League, Real Madrid-Atalanta: dove vederla in tv in chiaro e probabili formazioni

16 marzo 2021 a

Appuntamento col grande calcio e con una italiana che tenta il grande colpo nella competizione europea più importante. Oggi, martedì 16 marzo, alle ore 21.00, su Canale 5 torna la Champions League.

L'Atalanta resiste 85 minuti in dieci. Poi il Real Madrid passa con Mendy

In esclusiva in chiaro, il match di ritorno degli ottavi di finale “Real Madrid-Atalanta”. In diretta da Valdebebas, il centro sportivo del Real, andrà in scena la super-sfida tra i blancos di Zidane e i bergamaschi di Gasperini. L’Atalanta cercherà l’impresa di ribaltare lo 0-1 dell’andata per accedere ai quarti. La telecronaca - riferisce una nota Mediaset - della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.

A seguire, sempre sulla rete diretta da Giancarlo Scheri, “Champions League Live”, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Riccardo Ferri, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Il grande calcio prosegue sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 17 marzo, con “Pressing Champions League” alle ore 23.40, su Italia 1.

Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di “Bayern Monaco-Lazio” e “Chelsea-Atletico Madrid”, sono commentati in studio da Giorgia Rossi, con ospiti Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari per i casi arbitrali. Inoltre, giovedì 18 marzo, alle 23.25 sul canale 20 spazio a “Pressing Champions League Highlights”, con il meglio delle quattro partite giocate martedì e mercoledì. Veniamo alle probabili formazioni di questa sera.

Atalanta-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla in tv: per Gasperini dubbio tra Zapata e Ilicic

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Lucas Vazquez, Kroos, Valverde, Modric, Mendy; Rodrygo, Benzema. ALL.: Zidane. A DISP.: Lunin, Altube, E. Militao, Marcelo, Asensio, Isco, Vinicius Jr., Hugo Duro.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Muriel, D. Zapata. ALL.: Gasperini. A DISP.: Gollini, Rossi, Palomino, Caldara, Ghislandi, Ruggeri, Al. Miranchuk, Malinovskyi, Ilicic, Lammers.

ARBITRO: Makkelie (Olanda).

GUARDALINEE: Steegstra-Diks (Olanda). IV UOMO: Lindhout (Olanda). VAR: Blom (Olanda). AVAR: Kamphuis (Olanda).

Serie A, l'Atalanta gioca e attacca ma vince l'Inter: 1-0 e di nuovo a +6 sul Milan

