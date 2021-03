Coppa America di vela, stanotte Luna Rossa e New Zealand in acqua per gara 9 e gara 10: orario e diretta tv

15 marzo 2021 a

Due regate cruciali, stanotte 16 marzo 2021, nella sfida tra Luna Rossa e New Zealand per vincere la Coppa America di vela, la competizione sportiva più antica del mondo. Le due imbarcazioni tornano in acqua per gara 9 e gara 10: con due vittorie l'equipaggio dei Kiwi (attualmente in vantaggio per 5-3) potrebbe chiudere la finale e vincere ancora una volta la Coppa America. Si aggiudica infatti l'ambito trofeo chi arriva per primo a vincere 7 regate. Luna Rossa dal canto suo deve vincere almeno una delle due regate per tenere aperta la contesa e allungare la serie di altre due gare. Appuntamento fissato per le ore 4 italiane per la partenza di gara 9, a seguire gara 10. Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport America’s Cup, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go.

Luna Rossa battuta due volte. New Zealand va sul 5-3

"È ancora tutto da giocare, i nostri hanno dimostrato di essere più bravi in partenza, dove spesso le regate si decidono e lo svantaggio sarà solo uno stimolo in più" ha analizzato l’amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, commentando con Adnkronos così la situazione della Coppa America che vede Luna Rossa in svantaggio. "C’è comunque grande soddisfazione per come il nostro team si sta impegnando in queste regate, stanno dando una bella immagine per l’Italia. Tutti gli italiani si riconoscono in questa avventura e sono orgogliosi di Luna Rossa. Una storia fatta di lavoro serio con alle spalle un imprenditore di grande spessore come Patrizio Bertelli. Gran parte del risultato è stato raggiunto, in ogni caso è stata un’avventura da lode, il voto lo daranno il vento e il mare" ha aggiunto Tronchetti Provera.

Il calendario dopo la modifica subita per le due gare cancellate di domenica, prevede nel caso in cui New Zealand non riuscisse a conquistare la Coppa America nelle prossime due regate, gara 11 e gara 12 mercoledì 16 marzo a partire dalle ore 4. L'eventuale "bella", gara 13, giovedì 17 sempre alle ore 4.

