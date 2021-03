Cosmi: "Mai pensato di far passare la bestemmia come una cosa normale"

15 marzo 2021 a

"Non ho mai pensato di sdoganare la blasfemia e far passare una bestemmia come una cosa normale e quello che ho dichiarato non voleva minimamente andare in quella direzione" così Serse Cosmi, da pochi giorni sulla panchina del Crotone, in Serie A, torna sulle sue dichiarazioni di venerdì sera subito dopo la partita tra Lazio e Crotone vinta dai capitolini 3-2 proprio nel finale del match. Tramite i social del club calabrese ha voluto chiarire il suo pensiero: "La mia era una riflessione in generale, auspicavo solo che si avesse la serenità di valutare con più attenzione eventuali frasi dette in momenti di tensione", ha aggiunto. "Spero di aver fugato così in maniera definitiva qualsiasi dubbio su quello che è il mio pensiero e che si possano evitare eventuali strumentalizzazioni", ha concluso Cosmi.

Effettivamente le dichiarazioni di Cosmi, squalificato dal giudice sportivo a causa di un'espressione blasfema su segnalazione della Procura federale dopo la partita vinta dal Crotone con il Torino, hanno fatto il giro del web e hanno avuto un vasto effetto mediatico.

Cosmi rivendica il diritto di bestemmiare: "Sino a prova contraria siamo in un Paese laico"

Così aveva parlato dopo la partita con la Lazio presentandosi in conferenza stampa nonostante la squalifica: "Il fatto che nemmeno quando si rientra nel tuo spogliatoio non ci si possa lasciare andare, per così dire, implica che la situazione sta sfuggendo di mano secondo me. Spero si possa prendere in considerazione eventuali modifiche a questo genere di normativa, in merito al concetto di blasfemia, nella maniera giusta. Fino a prova contraria penso di vivere in un Paese laico. Ci sarebbe da disquisire anche sul contenuto della norma stessa, ma non lo voglio fare per non far entrare in mezzo associazioni clericali. O modificano le norme o le persone che stanno vicino agli spogliatoi" aveva detto l'allenatore perugino tornato ad allenare in Serie A quasi nove anni dopo l'ultima volta.

Caicedo ancora decisivo. La Lazio batte il Crotone 3-2

