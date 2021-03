America's Cup, Luna Rossa a un passo dal pareggio poi New Zealand va sul 5-3

15 marzo 2021 a

a

a

Colpi di scena e purtroppo per Luna Rossa si spezza l’equilibrio nella 36esima America's Cup. Emirates New Zealand batte per due volte su due Luna Rossa e conduce ora 5-3: nelle acque di Auckland il Defender si aggiudica la settima e ottava regata, slittate di un giorno per mancanza di vento, precedendo sul traguardo l’imbarcazione italiana prima di 58 secondi e poi di 3’55. Nella notte Luna Rossa proverà a riscattarsi ma d’ora in avanti sarà vietato sbagliare: i kiwi sono a due punti dal chiudere i giochi. " Abbiamo perso 2 punti ma non siamo qui per arrenderci", si legge sul profilo Twitter dell'equipaggio italiano.

We have lost two points but we are not here to give up.

——

Abbiamo perso 2 punti ma non siamo qui per arrenderci#AmericasCup #LunaRossaPradaPirelli@Prada @Pirelli pic.twitter.com/N65k9mtN5N — Luna Rossa Prada Pirelli Team (@lunarossa) March 15, 2021

New Zealand fa bottino pieno, intascando due punti che potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza nel cammino verso la vittoriosa difesa del trofeo sportivo più antico della storia. Diverse, nella sostanza, le due sconfitte. Luna Rossa ha perso la possibilità di pareggiare: l'equipaggio guidato da Max Sirena, nella seconda regata, aveva accumulato un vantaggio di ben 4'08", alla fine è arrivata con un ritardo di 3'55", tradita da un salto di vento che durante tutta la seconda regata è stato veramente al limite.

Luna Rossa contro New Zealand, ancora una regata a testa: 3-3

La prima regata era stata persa senza attenuanti e nella seconda Luna Rossa forse ha pensato troppo presto di aver portato a casa la vittoria per chiudere anche la terza tornata di regate in parità. E' stata una mattinata piena di emozioni con il vento che ha oscillato da 11 a 7 nodi (il minimo per le regate, come da regolamento, è 6,5). Nella prima regata Luna Rossa era partita bene ma non è bastato. L'imbarcazione New Zealand ha compiuto il sorpasso per poi controllare. Nella seconda ha regalato un clamoroso ribaltone che lo avvicina alla riconquista della Coppa America.

Luna Rossa per la prima volta dall'inizio della finale di Coppa America si trova costretta ad inseguire. Gli avversari ora sono a sole due regate dalla vittoria e potranno gestire questo fattore psicologico.

America's Cup, non c'è vento. Rinviate le regate della quarta giornata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.