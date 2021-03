Milan-Napoli 0-1, gol e highlights: Politano stende i rossoneri. Pioli scivola a -9 dall'Inter | Video

14 marzo 2021 a

Il Milan perde a San Siro contro il Napoli e scivola a -9 dall'Inter. Politano è decisivo nel match valevole per il posticipo serale di domenica 14 marzo valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Primo tempo equilibrato, con Leao pericoloso in un paio di circostanze, con Ospina che tuttavia si fa trovare sempre pronto. Nella ripresa arriva l'episodio chiave: 4', contropiede dei partenopei. Zielinski serve Politano che trafigge Donnarumma con un tocco preciso.

Il Milan prova a reagire ma (anche perché privo di Ibrahimovic), non trova il guizzo vincente. Nel recupero espulso Rebic, che ha lasciato così i rossoneri in dieci uomini. Finisce così 1-0 per la squadra dell'ex Gattuso, che fa scivolare i rossoneri a -9 dalla capolista Inter. Per il Napoli vittoria che segna il rilancio in ottica Champions. Gli azzurri balzano a quota 50, con una partita ancora da recuperare, quella in casa della Juventus il 7 aprile.

