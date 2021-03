America's Cup, Luna Rossa e New Zealand di nuovo in acqua per gara 7 e gara 8: dove vederle in tv

14 marzo 2021 a

a

a

Nuovo programma per l'America's Cup dopo il rinvio per mancanza di vento di gara 7 e gara 8 tra Luna Rossa e New Zealand nella notte tra sabato 13 e domenica 14 marzo. Cambia quindi il calendario della finale tra l'imbarcazione azzurra e i Kiwi detentori del titolo (che al momento si trovano sul 3-3), in programma ad Auckland, nel golfo di Hauraki.

Luna Rossa contro New Zealand, ancora una regata a testa: 3-3

Le regate 7 e 8 cancellate verranno recuperate nella notte italiana tra domenica 14 e lunedì 15 marzo (si prevedono venti con almeno 10 nodi) mentre gara 9 e gara 10 sono previste per martedì 16 marzo (alle 4 ora locale). Le eventuali gara 11 e gara 12 sono programmate per mercoledì 17 marzo. Infine se la situazione dovesse essere ancora in parità la regata di spareggio è in programma per giovedì 18 marzo. Vincerà la Coppa America chi riuscirà ad aggiudicarsi per primo sette regate.

America's Cup, Luna Rossa-Team New Zealand: altre due regate fondamentali. Dove vederle in tv

Questo nel dettaglio il calendario (e regate iniziate tutte alle 4 ora italiana, le 16 ora locale): Lunedì 15 marzo, Gara 7 e Gara 8; Martedì 16 marzo: Gara 9 e gara 10; Mercoledì 17 marzo, eventuale Gara 11 e 12; Giovedì 18 marzo, eventuale Gara 13. Le condizioni del vento dovrebbero comunque migliorare fin dalle prossime ore (con vento intorno ai 10 nodi) facendo slittare il programma delle sfide solo di un giorno. La pausa è comunque servita alle due imbarcazioni per limare alcuni dettagli, studiare nuove strategie e approfondire alcuni passaggì chiave. "C’è sempre qualcosa da imparare, abbiamo provato alcune entrate diverse nel box pre-partenza, giusto per essere sicuri e pronti, provare il setup della barca. Comunque anche se vai in acqua e non regati impari qualcosa. C’è sempre qualcosa di positivo da portare a casa", ha dichiarato Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa. Le regate saranno trasmesse da Sky e saranno visibili anche in chiaro su Rai2. Sia Rai che Sky trasmetteranno le gare 7 e 8 alle 4. Previste anche le repliche: RaiSport alle 8 del mattino di lunedì 15 trasmetterà le regate nuovamente. Su Sky America's Cup (canale 205 della piattaforma Sky) alle ore 6.30, 12, 16, 20, 23.

America's Cup, non c'è vento. Rinviate le regate della quarta giornata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.